Locutores de Jake Paul contra Joshua: equipo de transmisión completo

El evento de boxeo muy esperado que culmina en Jake Paul vs. Anthony Joshua está en marcha en Miami, transmitiendo en Netflix.

El gigante del streaming comenzó las preliminares a las 4:45 pm ET en Netflix Tudum. La cartelera principal comenzará a las 8 p.m. ET en vivo por Netflix sin costo adicional.

Anthony Joshua (28-4, 24 KOs) pelea contra Jake Paul (12-1, 7 KOs) en una pelea profesional de ocho asaltos de peso pesado para finalizar la noche en el Kaseya Center de Miami.

Netflix ha reunido un elenco estelar de personalidades de los medios y ex boxeadores para el evento. Aquí está quién convoca la pelea.

En el escritorio están Kate Scott, Lennox Lewis, Laila Ali y Andre Ward

La pelea estará dirigida por Kate Scott como presentadora principal, con Lennox Lewis, Laila Ali y Andre Ward como analistas de escritorio.

Scott es una locutora de deportes y presentadora de televisión británica conocida por su trabajo en las principales cadenas internacionales, particularmente en fútbol. Hizo historia como la primera mujer en contar jugada por jugada de un partido de baloncesto masculino de la NCAA en CBS y luego se convirtió en locutora principal del Redes de Brooklyn. Reconocida por su agudo análisis y su atractiva presencia en el aire, se ha convertido en una de las voces más destacadas de la retransmisión deportiva.

Lennox Lewis es un ex campeón indiscutible de boxeo de peso pesado y uno de los mejores luchadores de su época. Se retiró en 2004 con récord de 41-2-1 y es miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

Laila, hija de Muhammad Ali, compiló un récord de 24-0 con 21 nocauts mientras ostentaba múltiples títulos mundiales en las divisiones de peso súper mediano y semipesado.

Andre Ward es un ex campeón mundial invicto y uno de los boxeadores más destacados de su generación. Tuvo marca de 32-0 como profesional, ganando títulos mundiales en peso súper mediano y peso semipesado antes de retirarse en 2017.

Las peleas las convocan Mauro Ranallo, David Haye y Crystina Poncher

Las peleas serán convocadas por Mauro Ranallo como comentarista paso a paso, con David Haye y Crystina Poncher como analistas de primera fila. Sean Wheelock es el experto en reglas y puntuación.

Ranallo es un aclamado comentarista y locutor deportivo, ampliamente reconocido por su trabajo en el boxeo, las artes marciales mixtas y la lucha libre profesional. Es conocido por su entrega enérgica y apasionada.

Los informes y anuncios secundarios incluyen a Ariel Helwani

Otras tareas de presentación de informes y anuncios estarán a cargo de Sibley Scoles como reportero detrás del escenario y del público, Ariel Helwani como reportero de primera fila y Kody “Big Mo” Mommaerts como locutor en el ring.

Helwani es un destacado periodista y locutor deportivo, mejor conocido por su cobertura de las artes marciales mixtas (MMA). Ha trabajado con importantes cadenas, incluidas ESPN, Showtime y Fox Sports, realizando entrevistas de alto perfil e informando sobre eventos de MMA en todo el mundo. Helwani es reconocido por su profundo conocimiento del deporte, sus agudas habilidades para entrevistar y su acceso a información privilegiada, lo que lo convierte en una de las voces más respetadas en el periodismo de deportes de combate.