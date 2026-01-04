¡Loco! Un hombre de 50 años abusa de menores en Kalimantan Oriental y se enfrenta a 15 años de prisión

Kalimantan Oriental, VIVA – Un hombre de 50 años en North Penajam Paser Regency, Kalimantan Oriental, perpetrador de violencia forzada contra un menor enfrenta castigo criminal máximo 15 años de prisión.

«El perpetrador masculino acoso «Los menores son acusados ​​en virtud de la Ley de Protección Infantil», dijo el domingo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de North Penajam Paser, AKP Dian Kusnawan, cuando se le preguntó sobre el caso de coerción que se está tramitando a finales de este año en Penajam.

La pena máxima es de 15 años de prisión con sujeción al artículo 82, párrafo (2), de la Ley Número 17 de 2016 relativa a la Segunda Enmienda de la Ley Número 23 de 2002 sobre Protección de la Infancia.

«Junto al artículo 76E de la Ley Número 35 de 2014 sobre Modificaciones a la Ley Número 23 de 2002 sobre Protección de la Infancia», explicó.

Manejo víctima llevado a cabo con la asistencia de la Unidad de Implementación Técnica para la Protección de Mujeres y Niños (UPT PPA) North Penajam Paser Regency

La Policía de North Penajam Paser Resort (Polres) recibió un informe de la familia de la víctima sobre la coerción el 24 de diciembre de 2025, luego llevó a cabo una serie de investigaciones y detuvo al perpetrador el 25 de diciembre de 2025.

Luego se realizó la autopsia que arrojó que había lesiones en la víctima y un título del caso que reunía los elementos delictivos, por lo que ahora el autor ha sido señalado como sospechoso de forzar al menor de edad.

«Después de realizar la autopsia y el título del caso, llegamos a la conclusión de que se había producido un acto delictivo y designamos al autor como sospechoso», dijo.

El hombre de 50 años cometió el acto de abuso sexual cuando la víctima se disponía a realizar actividades religiosas, concretamente recitar el Corán en la mezquita, y lo cometió repetidamente cinco veces contra una misma víctima en diferentes meses.

El lugar del incidente fue la casa del perpetrador, que estaba en la ruta que la víctima tomaba a menudo desde su casa a la mezquita donde recitaba el Corán.

Cuando la víctima pasó por la casa del perpetrador, el hombre de 50 años llamó al perpetrador a su casa, lo obligó y amenazó a la víctima con no contarle a nadie sobre el incidente, según Dian Kusnawan. (Hormiga)