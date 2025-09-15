VIVA -Ar Arabia saudita se toma realmente en serio la preparación de sí mismo antes de la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asiática. El equipo apodado los Green Falcons enfrentarán Equipo nacional Indonesia e Irak del 8 al 14 de octubre.

Informado por Riyadiya TV, la Federación de Fútbol de Arabia Saudita (SAFS) hizo un gran avance al traer a un especialista en fútbol muerto de clase mundial. Redactaron oficialmente al entrenador de la pieza set ArsenalNicolas Jover.

«El entrenador de Arsenal Set Piece, Nicolas Jover, se unió al campo de entrenamiento de Arabia Saudita que tuvo lugar en checo», escribió la cuenta de TV X Riadiya.

«Iowa [Jover] Acompañará al equipo en el partido contra Indonesia e Irak. «

La presencia de Jover es claramente una amenaza para Equipo nacional indonesio. La razón por la que el hombre de Francia era conocido como el cerebro detrás de la nitidez del Arsenal para maximizar la pelota muerta.

La prueba es claramente visible. Desde que se unió a los Gunners, el Arsenal ha marcado 70 goles a través de un esquema de pelota muerta en las últimas cuatro temporadas. Muchos de ellos se convirtieron en un objetivo decisivo de la victoria.

Jover no es un nombre aleatorio en el fútbol europeo. Su reputación como entrenador especialista en fútbol muerto hizo que el Arsenal encarnara como uno de los equipos más peligrosos de la situación de la pieza de la Premier League.

La presencia de Jover en la fortaleza de Arabia Saudita parecía confirmar su seriedad al enfrentar la cuarta ronda de calificaciones. Después del campamento de entrenamiento en el checo, ahora el equipo de Roberto Mancini está cada vez más completo con la adición del equipo de entrenamiento de clase mundial.

Para el equipo nacional indonesio, el partido contra Arabia Saudita en Jeddah el 8 de octubre ciertamente no será fácil. La defensa de Garuda debe estar muy atenta para enfrentar amenazas de la pelota muerta, que ahora es la nueva arma de los Halcones Verdes.