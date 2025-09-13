¡Loco! Los hombres en Depok fueron golpeados por mujeres hasta los dientes rotos

Yakarta, Viva – Un hombre en la región de Kukusan, Beji, City HacerWest Java se convirtió víctima Persecución de una mujer el miércoles 10 de septiembre de 2025 de la mañana alrededor de 00.30 WIB.

Este incidente fue reportado a la Policía Metropolitana de Yakarta el jueves 11 de septiembre de 2025 por la tarde.

Jefe de Sub Dirección de las relaciones públicas de Penmas de Polda Metro Jaya, AKBP Reald Simanjuntak, confirmó la existencia del informe.

«Depok Polrestro ha manejado este caso para su posterior procesamiento», dijo, citado el sábado 13 de septiembre de 2025.

Reonald explicó, en el informe policial publicado, la víctima masculina con las iniciales DSH llegó a la casa de la perpetradora femenina con la M inicial para encontrar a su esposo, hermano I, relacionado con asuntos laborales.

Sin embargo, el esfuerzo llevó a una disputa al final de la persecución. Se dice que el autor apuntó con un cuchillo a la víctima.

Cuando la víctima intentó contenerse, M realmente golpeó la cara de la víctima con su mano izquierda, golpeando la cabeza hacia la cara de la víctima tres veces, incluso escupiendo y mordiendo el brazo izquierdo de la víctima.

«Como resultado del incidente, la víctima sufrió una serie de lesiones, comenzando desde arquitecto En el brazo, hinchazón en la nariz, dolor en el pulgar derecho, hasta la parte superior de la parte posterior del diente «, dijo Reonald.

El incidente fue interrumpido por los residentes locales. Sin embargo, los perpetradores también amenazaron a la víctima con palabras para matar a su esposa e hijo.

«La víctima ha hecho un informe oficial a la policía de Depok. En la actualidad, el caso está en la investigación», dijo Reonald.

tvonenews.com/rika