¡Loco! La apertura del Congreso de X PPP fue coloreada por peleas por Jotos para tirar una silla

Yakarta, Viva – El tenso incidente ocurrió en la apertura Muktamar incógnita PPP del Centro de Convenciones de Bienes, AncolNorth Yakarta el sábado 27 de septiembre de 2025. Varios cuadros de PPP estuvieron involucrados en Jotos Adu después de la presidenta interina de PPP, Muhamad Mardiono transmitir su discurso.

En la observación de Viva en el lugar, Mardiono inicialmente emitió un comunicado de prensa con el equipo de medios frente al salón de baile del evento. Poco después de hablar, un grupo de cuadros de PPP que pasaron interrumpidos por gritar Mardiono.

«¡Cambia, cambia!», Dijeron.

De repente, los gritos atrajeron a otros grupos de cuadros que fueron partidarios de Mardiono.

«Woi perturbó a Woi, Woi lo detuvo de nuevo», dijo otro grupo de cuadros.

Después de eso, los cuadros que vieron Mardiono dieron información a los medios de comunicación experimentaron un choque con el cuadro que estaba gritando. El Grupo de Tarea de Seguridad de PPP está tratando de romperse. Pero la conmoción todavía ocurre durante unos 10 minutos.



Presidente interino de PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Se culpan entre sí debido a las diferencias en las opiniones antes de la elección del Presidente General del PPP. Visto cuadros de PPP y vicegobernador del centro de Java, Taj Yasin Maimoen o Gus Yasin intentaron separar la conmoción que ocurrió.

No mucho después, la invitación para hacer la paz Gus Yasin recibió una respuesta positiva de los cuadros. La conmoción se disolvió gradualmente.

También había una voz de cuadro gritando que los cuadros hicieron las paces, «Somos hermanos, somos una fiesta».

Anteriormente informó, el Congreso X United Development Party (PPP) se abrió oficialmente el sábado 27 de septiembre de 2025 en el Mercure Ancol Hotel, North Yakarta. El evento fue oficialmente después de que el presidente interino del PPP, Muhammad Mardiono, llegó a la sala de baile principal.



Disturbios de cuadros de PPP en el evento del Congreso X Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Basado en la observación de Viva en la ubicación el sábado 27 de septiembre de 2025, todos los cuadros de PPP llenaron el salón de baile del Mercure Hotel, Ancol, North Yakarta. El Scream ‘Continuar’ haciendo eco cuando el presidente interino de PPP, Mardiono, dará sus comentarios en el Congreso X.

Sin embargo, no unos pocos cuadros de PPP que gritaron ‘cambiar’ en el Congreso de X PPP.