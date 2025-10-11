¡Loco! Anciano en Cakung arrestado nuevamente por abusar sexualmente de un niño de 7 años

Jacarta – La policía metropolitana del este de Yakarta arrestó a un reincidente hombre Anciano (anciano) iniciales HSW (63) que abusó sexualmente de nuevo niño con las iniciales AMF (7) en la zona de Cakung, al este de Yakarta (Jaktim).

«El incidente de abuso sexual ocurrió el 25 de septiembre de 2025 alrededor de las 09.33 WIB y fue arrestado el 5 de octubre de 2025», dijo el jefe de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, AKP Sri Yatmini, cuando fue confirmado en Yakarta, el viernes.

Autor Actualmente sigue en libertad condicional por el caso de abuso de menores por el que fue condenado a 10 años de prisión.

Sin embargo, HSW sólo cumplió seis años antes de ser puesto en libertad condicional.

«La primera sentencia fue de 10 años, luego hizo lo que dijo durante seis años, luego fue puesto en libertad condicional, lo que debería ser hasta diciembre. Así que actualmente sigue cumpliendo una sentencia de libertad condicional hasta diciembre de 2025. Anteriormente, fue sentenciado a 10 años por el mismo caso, también un menor», explicó Sri.

Según los resultados del examen, el sospechoso y la víctima no se conocían. La policía sospecha que el sospechoso eligió a la víctima al azar.

«El perpetrador y la víctima no se conocían. Así que este perpetrador lo hizo al azar», dijo Sri.

HSW apuntó a la víctima al azar mientras recogía a su nieto en un PAUD.

«Este sospechoso tenía la tarea de recoger a su nieto en PAUD. Luego, esperando a que saliera su nieto, finalmente conoció al hijo de la víctima», dijo Sri.

El autor fue acusado del artículo 76E en relación con el artículo 82 de la Ley Número 17 de 2016 sobre Protección de la Infancia, con la amenaza de 15 años de prisión más un tercio de la pena por su condición de reincidente.

Las pruebas confiscadas por la policía incluyeron la ropa de la víctima, la ropa del perpetrador, 2.000 IDR en efectivo, una motocicleta, así como imágenes de cámaras de vigilancia (CCTV) que mostraban la acción.

La policía continúa coordinando con el Ministerio Público (JPU) para que el expediente del caso se declare inmediatamente completo o P21, para que el autor sea inmediatamente juzgado nuevamente para que rinda cuentas de sus acciones. (Hormiga)