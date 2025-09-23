Lockheed Martin presenta Vectis, AI AI Fighter Jet F-35

Yakarta, Viva – Lockheed Martin Presentó oficialmente el último avión de combate colaborativo llamado Vectis, que fue diseñado como Jet Tempur AI Para admitir operaciones de dominios múltiples con Aircraft STEALTH FIGHTER F-35.

La presencia véctica se conoce como un paso importante en el concepto de aviones de combate colaborativos (CCA) que está siendo desarrollado por el ejército de los Estados Unidos.

Citando informes AviationA2z El martes 23 de septiembre de 2025, este avión no tripulado fue trabajado por la sofisticada división de proyectos de Lockheed Martin, los trabajos de Skunk y el objetivo de fortalecer las capacidades del aire modernas, que van desde la orientación, la guerra electrónica, hasta la inteligencia, la supervisión y el reconocimiento (ISR).



VIVA militar: F-35 Lightning II Jet de combate de demonios militares

Según Lockheed Martin, el primer prototipo véctico está dirigido a volar en los próximos dos años. Este avión fue construido con un diseño sigiloso, una arquitectura modular y un precio más asequible que un cazador tripulado.

Se proyecta que Vectis pueda llevar a cabo varias misiones, incluidas:

Operaciones Ofensivas contra el aire y defensivo

Guerra electrónica

Ataque de precisión

ISR (Intelijen, vigilancia, reconocimiento)

No solo eso, Vectis también está diseñado para poder operar uno al lado del otro con F-35 o la posibilidad de F-22, lo que lo convierte en un activo de soporte flexible.

Diseño sigiloso

En términos de apariencia, la representación inicial muestra que el Vectis tiene un cuerpo de aeronave delgado con alas delta, una sola entrada de aire dorsal y una mezcla de configuración de ala que admite las características del sigilo.

Una de las mayores ventajas de Vectic es el uso de la arquitectura del sistema abierto. Esto permite la integración de varios cargos o sistemas de misión que no tienen que ser realizados por el propio Lockheed Martin. De esa manera, este avión puede continuar adaptándose a las necesidades futuras y permanecer compatible con la nueva tecnología.

Lockheed también enfatizó que su larga experiencia en el desarrollo de la tecnología sigilosa se aplicó completamente a Vectis, con afirmaciones de aportar «la mejor capacidad de supervivencia en la clase CCA».

Precio

Aunque las especificaciones detalladas, como el tipo de motor, la velocidad más alta o la capacidad de carga no se han revelado, Lockheed indica que la velocidad supersónica no es una prioridad máxima para Vectis. El enfoque principal es la capacidad de sobrevivir en los campos de batalla modernos a un costo más eficiente.

El prototipo véctico está dirigido a tener un precio de menos de 20 millones de dólares estadounidenses por unidad, en línea con otras ofertas de aviones de colaboración no tripuladas que actualmente también se están desarrollando. Lockheed dijo que se habían ordenado varios componentes principales, y el proceso de desarrollo era continuo.

Además, Lockheed dio una señal de que Vectis podría participar en la competencia oficial del próximo programa CCA, especialmente Incremento 2, dependiendo de las necesidades y requisitos establecidos por el gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, al igual que otros proyectos militares avanzados, Vectis también enfrenta desafíos. Los factores de costo, la certificación, para la integración con los sistemas de defensa existentes tienen el potencial de afectar el programa de movilización operacional.

La presencia de Véctica enfatiza la nueva dirección del desarrollo de las fuerzas aéreas globales, donde la colaboración entre aviones tripulados y no tripulados será la clave.

Con un enfoque en la flexibilidad, la rentabilidad y la capacidad de sobrevivir, Vectis se posiciona como uno de los candidatos fuertes en una nueva era de la guerra aérea moderna.