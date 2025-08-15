Locarno Takeaways de Emma Thompson a estrategias de distribución global

LOCARNO, Suiza – Unspaching en humedad sofocante, Suiza Festival de Cine de LocarnoEl evento de cine de mediados de verano más grande de Europa, a veces deslumbrado, dirigido por una exuberante Emma Thompson.

Más que cualquier otra cosa, en términos de la industria, subrayó cómo los principales festivales en el mundo justo por debajo de los cinco grandes de Sundance, Berlín, Cannes, Venecia y Toronto, ahora se están realineando y surgiendo como parte de una economía cinematográfica global. Eso es tan cierto para Locarno, mejor conocido como Bastion of High-Art Auteurs, como en diferentes maneras de San Sebastián, Karlovy Vary y Tallinn para nombrar a los festivales más pequeños de la lista «A» en Europa.

A continuación, siete conclusiones de Locarno, con más por venir, incluyendo lo que Thompson, Jackie Chan, Alexander Payne y Lucy Liu Dicho en el Swiss Fest, la dinámica de distribución global de Locarno, los títulos de Buzz y el múltiple trato de Locarno.

Las estrellas

Emma Thompson deslumbró y mostró cómo las estrellas pueden conquistar a una audiencia, ya sea pronunciando su discurso de aceptación para un premio del Club de Leopardo del Locarno totalmente en italiano, o contar cómo Donald Trump le pidió una cita sobre el conjunto de «colores primarios». Jackie Chan repitió sus famosos movimientos de la escena de pelea. Otro homenajeado de Locarno, Alexander Payne, explicó lo que está mal con el cine contemporáneo: «Cortar, cortar. Lo entiendo. Corte». Liu perforó el sufrimiento emocional de su personaje en «Rosmead»: «¿Cuánto puedes soportar?»

Todos estaban en Locarno. Gracias a Internet, y el servicio de transmisión se centra en las estrellas para marcar una película de otra, las estrellas siguen siendo muy importantes, y sus comentarios reverberaron en todo el mundo.

Locarno está Jiving en una economía cinematográfica global

Por qué las estrellas están en Locarno es otra pregunta. Thompson trajo «The Dead of Winter», un estreno mundial de Locarno; Liu dirige «Rosemead», un estreno internacional de Locarno. «Locarno ofrece prestigio, elegancia y mucha atención de la prensa en lo que es una selección mucho menos concurrida que la mayoría de los festivales en el corredor de la temporada de premios», dijo Stuart Ford, en AGC INTL. cuyo «Kiss of the Spider Woman» tiene su estreno internacional como la película de Night Night de Locarno el sábado. «También actúa como una prueba de fuego para una respuesta crítica internacional que alimenta nuestras discusiones con los distribuidores exclusivos que observan una versión de principios de 2026», agregó Ford.

«Las versiones impulsadas por el prestigio son un ejercicio estratégico global en estos días», dijo Ford a Variedad. Locarno forma parte de esa estrategia.

La propuesta de audiencia más amplia del festival suizo

Giona A. Nazzaro, directora artística de Locarno de 2020, tiene gustos amplios, en parte porque también lo hace su audiencia en Locarno. Asientos 6.500 Piazza Grande Denizens aman las grandes películas de entretenimiento exclusivas con, si es posible, una estrella que asistió. Los espectadores cercanos lucharon el viernes pasado con los boletos para entrar y tomar un buen asiento en la Piazza Grande para «The Dead of Winter», con Emma Thompson a la mano para aceptar su premio Leopard Club. Igualmente, el mercado se está moviendo cada vez más hacia más proposiciones comerciales. «Esta película se ajusta perfectamente a nuestro enfoque actual, títulos comerciales fuertes con un enfoque social y humano», dijo Ryan Kampe, presidente de Visit Films, explicando su recogida de «Keep Silvie», protagonizada por Lou Diamond Phillips como un policía tribal que lucha contra un fugitivo inquietante que regresa a su reserva indígena rural. Hace solo algunos años, Visit Films era mejor conocido por vender películas de autores más grandes.

Lockers, los cineastas abrazan el género

Uno de los mayores desafíos de los festivales, la directora de Berleral, Tricia Tuttle, observó en un panel de expertos de alta nota de alto calibre, el grupo de expertos de Locarno en Aug. 7 «ha sido cada vez más desde los años 80 y 90 la desconexión entre el comercial, el lado comercial de la industria y el lado de la industria en los festivales. Hay un abismo que se ha ampliado cada año cada año». Nombrado en parte en 2020 para violar ese Chasm, Giona A. Nazzaro, directora artística de Locarno de 2020 no ha tenido miedo de programar la tarifa de género y los productores de género están ansiosos por aprovechar esta oportunidad, reposicionando títulos para audiencias de género más amplias que nicho. «Fue un cambio de juego cuando Giona programó nuestra película empapada de Gore,» The Sadness «en 2021», recuerda el Michael Paszt de Raven Banner, quien regresó este año con Roger Corman reiniciar «Deathalker, que se desarrolló de la competencia. Después de la Premera Mundial en Locarno en Locarno/AMC+ SHUDDER SHUDDER/AMC+ ADRIVADO Y se convirtió en la Mostalga Mostelage y se convirtió en la Mostalga de Locarno/AMC y se convirtió en la Mostalga de Locarno/AMC y se convirtió en la Mostalga de Locarno/AMC, y se convirtió en el Mostorgo de Locarno/AMC, y se convirtió en la Mostalga de Locarno/AMC, y se convirtió en la Most-Linguage. en su historia. Cuando se selecciona una película de género como ‘Deathstalker’, gana un nuevo tipo de legitimidad y lleva el trabajo a un nivel completamente nuevo «, agrega Paszt.

Títulos de zumbido

Dicho esto, la mayoría de los emergentes de los críticos este año se convirtieron en los títulos de autores que aún llenaban la principal competencia internacional de Locarno y los cineastas del presente. Variedad Calentado con el drama del período ardiente «sorprendentemente atmosférico» de Craotian Hana Jušić, «God no ayudará» y en los cineastas del presente al «Geron» Blue Heron «de Sophy Romvari,» imaginativo y emocionalmente agudo que merece salir del circuito del festival «. De vuelta en la competencia internacional, la «hoja seca» del georgiano Alexandre Koberidze tenía sus fanáticos, al igual que «con Hasan en Gaza». El «Drácula» de Radu Jude demostró ser enormemente divisivo, pero provocará ventas. «Dos temporadas, dos extraños» («Tabi to Hibi») también se recibió calurosamente en la proyección de la prensa del viernes.

El mayor éxito crítico hasta la fecha en Locarno: Grandes expectativas: British Post-War Cinema, 1945-1960

Locarno está forjando una reputación bien ganada de retrospectivas exquisitamente elaboradas y adictivas. Este año no fue la excepción. Las grandes expectativas demostraron «una revelación total», dice la crítica de variedades Jessica Kiang. Alexander Payne fue más allá, llamando a la retrospectiva «increíble». «» No podría estar menos interesado en las nuevas películas. Solo me interesan los viejos. La estrella hasta ahora es ‘Hell Is a City’ de 1960. ¡Esa es una película increíble! «

Las ofertas

*En el mayor anuncio de acuerdo realizado en Locarno, AGC International reveló que está cerrando una serie de acuerdos de distribución internacional, con múltiples mercados importantes, en «Kiss of the Spider Woman», protagonizada por Jennifer Lopez.

*Haciendo el bien entre los compradores de Locarno, el «Deathstalker», dirigido por Steven Kostanski y Raven Banner, obtuvo las principales preventas de territorio en el festival con Klockworx y Entertainment Home de Japón en el Lighthouse Home Entertainment (LHE) para la Europa de habla alemana antes del accesor de la espada y el accesor de escrito Locarno Premiere. ¡Justo antes del festival, grita! Studios anunció que había adquirido territorios en inglés a «Deathstalker».

*Visite Films, el prestigioso agente de ventas con sede en Nueva York, se ha unido para manejar las ventas internacionales en «Keep Siltry», dirigida por Vincent Grashaw («Bang Bang»), protagonizada por Emmy y Globe Globe Lou Diamond Phillips («La Bamba») y otro premiere mundial de Locarno.

*En el festival suizo para Locarno Pro, Latido Films de España reveló que había recogido ventas a la comedia antología dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat «Homo Sapiens?» Probablemente el éxito de taquilla argentino de 2025.

*La hereje de Greece, anunció ventas en «The Birthday Party», el primer título de gran perfil en Locarno, protagonizada por Willem Dafoe. También confirmó los derechos de ventas al título de Locarno Buzz «Lea de secado».

* Totem recogió la comedia de relación abierta sexualmente sincera «Follies», el título de audiencia más abierto en los cineastas del presente de Locarno.

*Redianza se abrió los derechos de ventas al «Nido de yegua» de Ben River, una característica derivada de «una sensación acumulada de temor» sobre el mundo que los adultos se van a los niños, dijo Rivers a los ríos, dijo Variedad.

*En la primera de las dos ofertas de películas de Vincent Grashaw, Sunrise Films ha adquirido los derechos de distribución de América del Norte a «Bang Bang», el drama de boxeo cargado emocionalmente protagonizado por Tim Blake Nelson, que se proyectó en Locarno de 2024.

*Las ventas de películas de Bendita de España se lanzaron en «Phantoms of July», de la promesa alemana Julian Radlmaeir, que provocó emoción entre algunos compradores.

*El prestigioso distribuidor suizo Frenetic Films abordó el título de Locarno Buzz de Locarno, «Solomamma», una de las proposiciones más comerciales de la competencia internacional.

*El mejor amigo, con sede en Bruselas, recogió los derechos de ventas para siempre en Geneviève Dulude-de Celles «Nina Roza«Que pasó a ganar en grande en la competencia First Look First Pix-in-POST de Locarno Canada».

*Enga Sosa Sosa fue un thriller social «Baleare».

*Anna Alarcón, coprotagonista del ganador de SXSW «Mamífera», está listo para el papel principal en el seguimiento de Liliana Torres «Climacteric», reveló Edna Cine de Barcelona, que llevó el título al mercado en el Match Me Match Me de Locarno! Foro de redes.

*Italian Sales Co Fandango reveló múltiples ventas iniciales a Variety sobre el título de Locarno de Margherita Spampinato «Sweetheart» («Joy of My») Take in Brasil (Pandora), Welcome (Arts Films), Taiwán (Av-Jet), Argentina, Chile e Uruguay (Zeta Film) e Israel (Lev Cinema).

*Square Eyes recoge los derechos de ventas de la entrada de la competencia Locarno de Maureen Fazendeiro «The Seasons», que hasta la fecha ahora ha despertado el interés en los compradores de Suiza y Japón, dijo los ojos cuadrados Woulter Jansen Variedad.

*El asunto amarillo confirmado a Variedad que había recogido para las ventas de Locarno Kids Pic «Pixie: el nuevo comienzo».

*Mad World obtuvo los derechos de ventas mundiales al altamente prestigio cineasta tunecino Mehdi Hmili El drama de venganza «Exile» antes de su estreno mundial de Locarno.

*Nuevo equipo de ventas y coproducción con sede en París Beat Bedlation International Wereed Derechos de ventas a «Sorella di Clausura», Ivana MladenovicLa parodia de melodrama romántico se convirtió en jugando bien con los críticos en Locarno.

*MPM Premium, con sede en París, adquirió los derechos de ventas mundiales al drama hiperrealista «Irkalla: el sueño de Gilgamesh», del director iraquí Mohamed al-Daradji («Hijo de Babylon»), que interpretó a Piazza Grande antes de la selección de la obra central de Toronto.

*Intramovies se abalanzó en dos películas de Locarno, «Mosquitos» y «White Snail», ahora con destino a Sarajevo.

*El «cabello, el agua, el agua …», con destino a Locarno, la última colaboración entre el cineasta belga Nicolas Graux y el director vietnamita Truong Minh Quy, fueron a las luces del agente de ventas italiano.