Lobo Lobo y Nano Banana







Hubo un whoosh de viento fuera de mi puerta, pasó una figura sombría, seguida de un golpe, luego varios golpes. Cuando se abrió la puerta, hubo una fuerte explosión de luz … y apareció una figura con capa: fue Lobo Lobo.

«LOBO LOBO ¿Qué estás haciendo?»

«Dikuna hombres, soy completamente aburrido, así que he desarrollado un superhéroe persona. Además, me resulta cada vez más difícil vivir dentro de mi piso, es demasiado pequeño, parpadeo closfóbico … «

«¿Tu piso es demasiado pequeño?» Yo pregunté.

«No hay hombres, no se trata de De Small Flat, es … ¡Mira a Bossie, Dikuna Men, estoy completamente harto de los hombres, completamente hartos!»

«¿De qué estás harto, Lobo Lobo?»

«Mira a los hombres que estoy cansado de quién está dentro de mi piso – Gen Z y la generación de la generación de Fum y Gen Lee y Millenials … y estoy cansado de mi hijo Ronaldo y mi Dotter Cindy Shott para Cenicienta, y Oll mis sobrinos y neecos, Cajetan y Camelia y Carmelina y Candice y Copenhague. Dey Bleddy se acumula en mi casa, con todas las computadoras portátiles y discos duros y discos suaves y blueteeth, especificaciones y altavoces de VR y PlayStation … «

«¿Por qué Lobo Lobo, por qué, estás cansado de ellos?»

«Arre, hombres de dikuna, el día de agujero de color rojo de Bleddy, se acercan y se obsesionan con Inteligencia artificial y den dis chatgpt … y realidad virtual. Dey hablar suma udder idioma onlie. Mi punto da algún comando sobre De Comp y la voz de Suddinly Beyonce se convierte en la suya … y obtiene trinos baratos. Arrey, dey no quiere enfrentar la realidad de la vida, Everthing es una imagen en los días de Ole, no queríamos que la evitación fuera alimentada con cuchara, ahora todo tiene que ser artificial, francamente no es una inteligencia atrifical su ‘shoopidez real’. Y dey no tiene hombres de poder de permanencia, Wot es el top of the Pops Today es Ole Hat para la próxima semana, ¡Chhe! ¿Qué me está haciendo irregular en todas las semanas de árboles de árboles es una tendencia o de?

«¿Muñecas Labubu?»

«Haaan Ezzactly. Algunas muñecas Labubu Shabubu,

¿Por qué están haciendo versiones más pequeñas de ellosselevs? ¿Por qué los deseos de ser 3D, tenemos tanto miedo de ser nosotros mismos? Den de Udder Week, un nuevo ting surgió en Internet, algún término llamado agricultura auditiva ”.

«Creo que el término es la agricultura de aura».

“Arrey wot diff hace, Dikuna Men, Aural, Auto, Auroville, Arora, aura… Básicamente, es un ting donde las personas más jóvenes quieren ser frescas y caminar alrededor del lugar con hombres de ‘botín’ adicionales. Entonces, ¿qué son los hombres de Point, cada semana Toh Deres una tendencia diferente … Fust Dere era una figura de acción, y ahora la suma de Deres llamado nano plátano «?

«Oh, sí, he oído hablar de eso», ofrecí.

“See men, Nano Banana is where you a create 3D figurines of yourself, dis wochyoucall Nano Banana. So my Myrtle who is a caterer..you know dat na..so she has begun one whole new menu…she heard de name Nano Banana, which she liked, so she tolded me, ‘Hey men Lobo Lobo… enuff is enuff, I’m noving part time to Bugger Beach in Goa. My uncle Lordes Lobo lives Dere está diciendo que venga a comenzar una cabaña de playa aquí. y Nano Cashaw Feni … «

«¿Y cómo planea llamar a la cabaña de playa?»

«Ella lo llama ‘República de Nano Banana’, tendrá un pequeño hotel adjunto llamado ‘Labubu Lodge'», concluyó. Y procedió a salir de mi piso.

Rahul Dacunha es Adman, director de teatro/dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





