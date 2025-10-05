Lobo Lobo y la taza robada

Era medianoche y escuché un gran golpe en mi puerta. «Hola hombres, dikuna, abierto rápido sin hombres … date prisa, hombres, chhe … chal chal chal …»
Abrí la puerta – mi cable técnicoLobo Lobo, se paró en mi puerta, sin aliento, sudando, su camiseta empapada. Lo más inusualmente, sostuvo en sus brazos una gran taza de plata.
«Creo que será mejor que ingreses», sugerí.
Lobo Lobo entró y puso las cubiertas pesadas en una mesa.
«Ahora dime por qué estás corriendo como una persona loca, vestida con una camiseta de fútbol, sosteniendo una gran taza de plata en medio de la noche. Pregunté.
«Está bien hombres de dikuna, déjenme comenzar. Vea que sepan que soy especialista en fútbol, soy como de Indian Zizou Zidane, así que tengo un equipo de fútbol en mi virar, también con mis contactos e influencia, he hecho una Super League de fútbol llamado de ‘Big Big Bash League’. Tenemos seis equipos, mi equipo es de Virar Vikings FC – FC, como usted sabe, usted es el Bash Bash League de Football. es de Nalasopara Ninjas FC, De Bhandup Bindaas Boys FC, De Mulund Mavericks FC, De Naigaon Nightriders FC y De Mankhurd Maestros FC. Así que esta noche fue de Finals entre el equipo Virar Vikings y De Nalasopara Ninjas. «
«Arrey Men, Dikuna», continúa, «de NNS son un equipo mortal, pero se comportan como ‘Dadas’. Todos los de tiempo están haciendo ‘Dadagiri’, dey están presionando y empujando y empujando y jadeando y abordando, y cuando se está mostrando a Red Card, Dey está desgastando sus manos y desgarrando. Dey había sobornado a todos los jueces. Todo hasta mí, los puntajes fueron todos Evens-Stievens. torre de relojSe llama Bakhtawar Bhambawle. La tensión era Socko Men, todo dependía de mí. Toh le di un ‘hool’ a ese portero, se zambulló de una manera y debería haber lanzado a De Ball. Pero por error pateé de Ball sobre la Post, Shayyy, ¡y perdimos! «
«Así que esa es una triste mala noticia, Lobo Lobo, puedo ver por qué te ves tan estresado. Pero suplica la pregunta: si tu equipo perdió, ¿por qué llevas la Copa Victors?»
“Los hombres, Dikuna, de ‘Kahaani’ no terminan Dere. Mira, después de que el partido de Time haya llegado para que los equipos de bot a las manos de Shek.
Arrey Men, tan gruesos gruesos son, todos nos alineamos para darle las manos a Dere y Dey se negó, solo rechazado, de hecho, ¡nos dio miradas sucias, hombres! ”
«Eso es bastante desagradable, ¿no?» Yo pregunté.
«Bossie me puse malditamente calvo.
«Entonces, ¿qué hiciste entonces, Lobo Lobo?»
«No más que hacer … Estaba viendo rojo, el humo salía de mis oídos … Recogí la Copa de Ganadores y comencé a correr y correr hasta que llegué a tu casa».
«Hmmm, así que acabas de robar la taza, Lobo Lobo, ¿qué pretendes hacer?»
«No he robado la taza, hombres dikuna, es mi torneo, he pagado por copa, lo compré en Carvalho e hijos, así que lo mantengo. Si la oposición no tiene
modalesNo se lo merece ”, concluyó.
Rahul Dacunha es Adman, director de teatro/dramaturgo, fotógrafo y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com