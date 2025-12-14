Lobo Lobo FA9LA







A medida que la tarde se convertía en noche, un poderoso musica tipo portuguesajunto con ritmos africanos rasgaban el aire, la música parecía emanar de un automóvil que pronto se detuvo, y la música era fuerte y reverberaba. Cuando abrí la puerta de entrada, un caballero salió del auto negro, estaba vestido completamente de negro con gafas oscuras y bailaba lentamente con una tremenda cantidad de estilo. Se acercó a mí con los brazos extendidos, una media sonrisa en los labios y luego habló:

«Hombres dikuna, no soy Rehman Dakait, como habrán pensado, soy Raymond Dacosta… mi nombre de usuario, mi alter ego… hola».

“Ah Lobo Lobo… lo siento Raymond Dacosta, ¿de qué se trata todo esto?”

«Ver hombres, con las últimas sensaciones virales –Akshay Khanna ha hecho este baile jhakaas en esta película, Dooor-under… ¿sabes?

«Sí, Dhurandhar, esta película es un gran éxito y Akshaye Khanna es la comidilla de la ciudad».

“Sabes que en nuestra era moderna, una vez que se enciende el fuego viral, se propaga, y la entrada de Akshaye es demasiado ‘cool’, hombres, todas las damas y chicas se han vuelto locas con él, full paagal; esta canción se llama ‘FA9LA… del rapero Libberachi.

Yah Akki, sí, hermano, sigue así.

Yakhi Doos Doos 3indi Khosh Fasla

Yakhi Tafooz Tafooz Wallah Khosh Raqsa

Yakhi Doos Doos 3indi Khosh Fasla

Yakhi Tafooz Tafooz Wallah Khosh Raqs, hermano, sigue así

Es una canción árabe, en realidad bahreiní, por eso han hecho letras en árabe”.

«¿Qué es Arabzi?» Le pregunté: «¿Cuáles son las letras de Arabzi?»

“El idioma árabe es de Alfabeto de chat árabeya saben lo que es chat-alphabet na, hombres, es…”

«Sí, sí, Lobo Lobo».

«Así que estoy buscando crear un idioma, que es el alfabeto de chat de Konkani, que es Konkanzee… Quiero hacer letras de Konkanzee para la música de Goa».

«Pero por qué Lobo Lobo. ¿Por qué?»

«Déjame contarte mi plan. Estoy cansado de ser un chico anónimo de la televisión por cable, quiero caminar por Virar, todos deben saber que he venido. Quiero mostrarles mi rizz, mi carisma.

Mira jefe Dikuna, esto se usa para retratar el rizz de alguien, lo entendiste, rizz es del año pasado. palabra de Oxford del año. Rizz está en plena forma por su carisma. Así que estoy pensando, también soy músico, me especializo en música Konkani… con ritmos africanos y pequeños ‘faados’ de nuestra parte sólo en Goa.

He escrito esta canción, mira la letra.

Sí hermano, sí, rao,

Mi grupo de eching es nacha, tratando de verificar el auto, majama,

Sí hermano, sí, rao.

Este baile asesino,

Hermano amigo,

Eres xacuti, bekti, chorizo..chorizzzzzo

Bibinca, shibinka, casablanca, haaw asa don, donny, danny, trumummupum rump um, naach bibinka bianca paul anka,

luego tío, tío, luego Naka Go

baila, ok, ok, arriésgate… vete a Francia… en trance…

Flipperachi, konachi, machhi, devachi, Goenachi

Tamdi chamdi… ñam ñam…

La la la Bamba la la Bambolin, Siolin, tónica y ginebra

comando comando comando

mandovi

Yayayayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Mandovi Margao escotillas

«Te gusta mi cancion¿Hombres dikunas? Chalo, hombres Dikuna, Raymond Dacosta se despedirán, debo ir ahora a encontrarme con mi héroe…”

«¿Quién? ¿Akshaye Khanna?»

«No, no, hombres, no Akshaye, no, no, la única estrella argentina… Lionel Messi. Me acercaré en mi auto y cantaré mi canción, mi canción Konkanzee, con letras tipo español e inglés.

Hola hola hola leo

Deo Deo Deo Deo

Messi Hassi Jassi Kaisi

Arshad Warsi

usa la camiseta

raya azul y blanca

Goaaaalllllllllll… Gol guppa

Goaallllllllllll… Gol guppa

Eres la CABRA… Vamos

Toma el barco… ponte tu abrigo

usa la camiseta

tu eres el CABRA

vamos hola

Vean a los hombres de Dikuna, los fanáticos de Kolkata están calvos y andrajosos porque pagaron tanto dinero y no pudieron ver a su héroe, así que estoy escribiendo una canción para ellos, para calmarlos.

Oye, oye, babu bangali.

no estés triste

No pudiste ver a tu héroe

La experiencia fue cero.

Sr. Ray, Sr. Basu, Sr. Chaterjee, Banerjee,

Mi Bandopadyaya, Sr. Mukopadyaya

señor bosé

no estés triste

Aunque el evento fue complicado

messi messi

