Lo último de Adam Schefter sería una noticia terrible para los Detroit Lions

El Leones de Detroit están oficialmente en modo de temporada baja después de que su campaña de 2025 llegara a su fin con un récord de 9-8, que no fue lo suficientemente bueno para asegurar un tercer viaje consecutivo a la NFL Postemporada.

Tuvieron que sentarse y mirar mientras el rival Osos de chicago y Empacadores de Green Bay Se enfrentaron en la ronda de comodines de la NFL el sábado por la noche, lo que finalmente resultó en una dramática remontada para los Bears y el ex coordinador ofensivo de los Lions, Ben Johnson.

Para los Packers, fue un colapso monumental cuando parecía que estaban en camino a la siguiente ronda. Y si el último informe de Adam Schefter de ESPN NFL Insider es una indicación, los Packers pronto podrían hacer un movimiento importante que haría la vida aún más difícil para los Lions.

Los Green Bay Packers podrían contratar a John Harbaugh, lo que significaría malas noticias para los Detroit Lions

Luego de su impactante derrota ante los Bears, los Packers podrían optar por hacer algunos cambios significativos, y hay rumores de que la seguridad laboral del entrenador en jefe Matt LaFleur podría estar en peligro.

Por el contrario, el Cuervos de Baltimore Recientemente, se produjo un cambio importante en el liderazgo con el despido del entrenador en jefe John Harbaugh, quien ahora ya es uno de los nombres más buscados en el mercado abierto de entrenadores.

Según Adam Schefter, experto de la NFL de ESPN, los Packers deberían considerar seriamente contratar a Harbaugh, y enumera una conexión familiar con Harbaugh que podría ayudar a engrasar los derrapes.

«Bueno, el ex presidente de los Packers en aquel entonces era un hombre llamado Bob Harlan». Schefter dijo. «El hijo de Bob Harlan, Brian Harlan, representa a John Harbaugh. John Harbaugh es un tipo del Medio Oeste que tiene una casa en la Península Superior. Mucha gente en la liga se ha estado preguntando si los Packers deciden ir en una dirección diferente, si de repente, los Green Bay Packers podrían saltar a la cima de la lista de John Harbaugh como la mejor opción disponible para él. Este ha sido un ciclo de entrenamiento loco y salvaje, y podríamos estar apenas rascando la superficie».

Harbaugh fue despedido por los Ravens a principios de semana en un movimiento que tomó a muchos con la guardia baja, y no le faltarán ofertas de trabajo en las próximas semanas.

Matt LaFleur insiste en que no está preocupado por su trabajo

Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos sobre la seguridad laboral actual, LaFleur insistió en que no está pensando en eso en este momento.

«Ahora no es el momento para eso» Leleur dijo. «Para ser honesto, ese no es el enfoque en este momento. Acabamos de salir de esta derrota y mi único enfoque son nuestros jugadores, nuestro equipo y simplemente tratar de encontrar formas de mejorar».

Desafortunadamente para los Lions, los Packers los derrotaron en ambos enfrentamientos en su temporada recientemente terminada.

Green Bay no sólo avergonzó a Detroit en Lambeau Field en la primera semana, sino que siguió con una victoria 31-24 en Ford Field en el juego anual del Día de Acción de Gracias de Detroit, que asestó un duro golpe a las esperanzas de playoffs de Detroit.