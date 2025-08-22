Lo siento, no es despreciable

VIVA – Lisa Mariana Recientemente asistió a un programa de entrevistas en una estación de televisión privada. En el caso, Lisa había revelado su corazón relacionado con los resultados de la prueba de ADN de su hija con las iniciales ca. Como se sabe que, en base a los resultados de la prueba de ADN realizada por Pudokkes Bareskrim Polri, Ridwan Kamil no es un padre biológico de ca.

En una de las piezas de video viral en las redes sociales de Tiktok, Lisa Mariana había recibido consejos de los anfitriones que guiaron el evento. Nassar, por ejemplo, le aconsejó a Lisa Mariana que no extienda su caos con Ridwan Kamil después de que salió la hija de prueba de ADN el miércoles pasado.

«Si ya es correcto así, ya es una hermana pacífica. Quién sabe que hay una salida. El sustento para los niños es mejor, hermana», dijo Nassar aconsejada como citadas de las piezas de video subidas en la cuenta tiktok @yangtauruaja, viernes 22 de agosto de 2025.

«Sí, el Sr. RK es una buena persona», dijo Dewi Perssik.

La propia Lisa admitió que actualmente estaba considerando hacer las paces con Ridwan Kamil.

«Eso es lo que todavía estoy considerando», dijo Lisa Mariana.

Los cuatro anfitriones del evento también solicitaron que Lisa Mariana se disculpe con todas las partes de la familia de Ridwan Kamil. Teniendo en cuenta que la familia de Ridwan Kamil se vio afectada por el caos de su problema con el ex gobernador de West Java.

«Disculpe con todos», dijeron Caren Delano y Nassar.

«Así, lo siento por base de que ya están casados», continuó Dewi Perssik.

Al encontrar el consejo, Lisa reveló que quería disculparse con Atalia Proatya, la esposa de Ridwan Kamil. Pero no con Ridwan Kamil.

«Si me disculpo con la Sra. Love, quiero», dijo Lisa.

«Disculpemos por el bien», respondió Nassar.

«Madre ama a sus hijos a su familia», dijo Dewi Perssik.

«Tal vez hay un error en busca de uno bueno, hermana. Para los niños, ¿verdad?», Dijo Nassar.

Dewi Perssik también enfatizó que disculparse con las personas no significa humilde. Al disculparse, puede traer bendiciones, incluso en términos de fortuna.

«Disculparse no nos hace despreciables, no nos hace humildes. Quién sabe desde allí (al disculparse) muchos trabajos», dijo Dewi Perssik.

«Aamiin O Allah», dijo Lisa Mariana.