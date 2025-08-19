Lo siento a menudo Ngatin y Nyepelein MPOK

VIVA – La partida de Nina Carolina alias MPOK ALPA El viernes 15 de agosto de 2025 ayer, todavía dejó dolor no solo por la familia, sino también para los amigos. Uno de ellos es un presentador Capítulo de AnwarEl hombre incluso se disculpó con MPOK Alpa por su actitud insolente hacia MPOK Alpa siempre que el fallecido aún estuviera vivo.

Mientras sollozaba, Anwar reveló que durante sus conocidos y cooperados con MPOK ALPA, no le gustaba decir. También recordó muy bien que a menudo rechazaba la invitación de MPOK ALPA para comer con razones de trabajo ocupado.

«Lo siento, MPOK, cuando MPOK Alpa tiene a Anwar le gusta decir, me encanta ir.

No solo eso, Anwar también regresó para recordar su otra actitud insolente hacia MPOK ALPA, que a menudo subestimaba al difunto durante su vida. Ahora Anwar se siente tan perdido con la figura de MPOK ALPA.

«A Anwar le gustaba el Nyepeleiin MPOK ALPA, pero resultó que PAS MPOK no había perdido Anwar Bener.

Mientras sollozaba, Anwar también afirmaba ser muy lamentable porque en los segundos antes de la muerte para recoger a MPOK Alangan no estaba al lado del difunto. A pesar de que el esposo de MPOK Alpa, Aji Darmaji alias Idung ya había golpeado a Anwar.

«Los momentos de MPOK ALPA están llamados a Allah, Anwar también está allí junto a MPOK ALPA.

El propio Anwar admitió que continuaría recordando y rezando por MPOK ALPA, que actualmente está pasando para siempre.

«De todos modos, junto con MPOK, Anwar continuará recordando. Anwar testifica a una buena persona, si Dios quiere, hay muchos que envían oraciones. MPOK está sano en SONO», dijo.

Para tu información, MPOK ALPA murió Mundo el viernes 15 de agosto de 2025 a las 08.30 Wib. MPOK Alpa murió después del cáncer de seno que había sufrido en los últimos años.