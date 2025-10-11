Lo sentimos, el presidente del PSSI y Menpora oran frente a la Ka’Bah antes del equipo nacional de Indonesia vs Irak

Sábado, 11 de octubre de 2025 – 19:43 WIB
VIVA – Presidente PSSI, Erick Thohirrealizó la peregrinación Umrah en Tierra Santa de La Meca en medio de la lucha Equipo Nacional Indonesia en la cuarta ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática. Compartió este momento a través de cargas en las redes sociales.
En la foto, Erick parecía inclinarse frente a la Kaaba. Escribe oraciones y perdón a Allah Todopoderoso.
«Rezamos y nos inclinamos ante Allah Todopoderoso frente a vuestra casa para disculparnos como un hombre imperfecto. Pedimos perdón por los pecados que hemos cometido.
Erick se encuentra en Arabia Saudita desde la semana pasada. Estuvo presente directamente en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah cuando Indonesia fue derrotada por la anfitriona Arabia Saudita por 2-3 en el primer partido del Grupo B, el jueves 9 de octubre de 2025.
Selección Nacional de Indonesia ahora en una posición difícil después de no conseguir ningún punto. El partido final contra Irak en el mismo estadio el domingo (10/12/2025) a las 02.30 WIB determinará el destino del equipo de Garuda.
Para mantener sus posibilidades de clasificarse, Indonesia debe vencer a Irak por una diferencia de más de un gol. Después, las esperanzas se centran en los resultados del partido Arabia Saudita vs Irak que se jugará el miércoles (15/10).
Si Arabia Saudita gana por poco, Indonesia puede clasificarse directamente como ganador del grupo gracias a la superior diferencia de goles. Sin embargo, si ganan a lo grande, Garuda tiene potencial para continuar la pelea hasta el quinto asalto.
Por otro lado, un empate o una derrota cerrarán el camino de Indonesia hacia el Mundial de 2026.
Anteriormente, Erick también transmitió un mensaje especial a los jugadores de la selección de Indonesia para que se mantengan concentrados y se recuperen rápidamente después de la derrota ante Arabia Saudita. «La lucha no ha terminado. Todavía queda un partido importante para determinar el siguiente paso», subrayó.
Jay Idzes dijo antes de la selección nacional de Irak de Indonesia
El capitán de la selección de Indonesia, Jay Idzes, enfatizó que la lucha de Garuda no ha terminado en sus esfuerzos por conseguir boletos para el Mundial de 2026.
