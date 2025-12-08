Lo que significa la derrota de los Bears para el favorito número uno de Seattle

Getty

El Halcones Marinos de Seattle Acabo de recibir las mejores noticias posibles sobre los playoffs de otro contendiente de la NFC. Con el Osos de chicago perdiendo 28-21 ante el Empacadores de Green Bay en la semana 14, Seattle ahora oficialmente controla su propio destino para el puesto número 1 en la NFC. Si los Seahawks dominan la tabla, el camino hacia el Super Bowl puede pasar por Lumen Field.

El acontecimiento se produjo sólo unas horas después de que los Seahawks golpearon al Halcones de Atlanta 37-9 para pasar a 10-3, montando una gran segunda mitad que contó con tres Sam Darnold pases de touchdown y una carrera de 100 yardas Rashid Shahid regreso del saque inicial.

Con la derrota de los Bears, los Seahawks ahora controlan su destino para el #1 semilla en la NFC. Correr. El. Mesa.

Los Seahawks obtienen un escenario de ensueño después de que los Bears cayeran del primer puesto de la NFC

Al llegar a la Semana 14, los Bears estaban sentados en el asiento del conductor de la NFC con marca de 9-3, manteniendo el puesto número 1 de la conferencia gracias a los desempates entre los dos equipos. Rams de Los Ángeles y Halcones Marinos.

Eso cambió cuando Green Bay se recuperó para una victoria en casa por 28-21, coronada por un touchdown tardío de Josh Jacobs y una intercepción en la zona de anotación del QB de Chicago Caleb Williams. La derrota dejó a Chicago a 9-4 y los empujó hasta el rango de comodines del cuadro de playoffs de la NFC.

Al mismo tiempo, los Rams recuperaron el primer puesto con marca de 10-3 con una paliza de 45-17 sobre los Cardenales de Arizonadándoles el desempate cara a cara sobre Seattle, por ahora.

Así luce la cima de la clasificación de los playoffs de la NFC después de los últimos partidos del domingo:

Carneros No. 1 (10-3) – Liderar la NFC Oeste, tener ventaja cara a cara sobre los Seahawks

Empacadores No. 2 (9-3-1) – ahora en la cima de la NFC Norte

Águilas No. 3 (8-4)

N° 4 Bucaneros (7-6) – perdido ante el Santos de Nueva Orleans en la semana 14

No. 5 Halcones Marinos (10-3) – primer comodín, empatado con los Rams en el récord

No. 6 49ers (9-4) – adiós

No. 7 Osos (9-4)

A primera vista, parece que los Rams y los Packers ahora están sentados frente a Seattle. Pero el tropiezo de los Bears es lo que silenciosamente cambió toda la carrera de la NFC a favor de los Seahawks.

Lo que significa para el camino de Seattle hacia el puesto número uno

“Controla tu propio destino” en diciembre se trata de matemáticas simples, no de puntos de estilo. Para los Seahawks, el camino ahora está muy claro:

Gana sus últimos cuatro juegos. – vs. potros contra Rams, en Panthers, en 49ers, y terminan 14-3.

Los Rams, que ya acumulan tres derrotas, debe perder de nuevo si Seattle lidera la tabla debido al cara a cara de la Semana 16 en Seattle. Su mejor resultado posible en ese escenario sería 12-5.

Los Packers, con 9-3-1, pueden alcanzar un máximo de 13-3-1 incluso si ganan, lo que sigue siendo un porcentaje de victorias peor que 14-3.

Ningún otro equipo de la NFC puede alcanzar a un equipo de los Seahawks con marca de 14-3.

El juego de swing obvio es la Semana 16 contra los Rams el jueves por la noche en Lumen Field. Si gana eso, Seattle no sólo igualará la serie cara a cara, sino que probablemente tomará el control de la NFC Oeste y colocará a los Rams en la mezcla de comodines.

Imagen actualizada de los playoffs de los Seahawks y calendario restante

Aquí está la imagen actualizada de los playoffs desde una lente exclusiva de los Seahawks después de la Semana 14:

Registro actual: 10-3, empatados con los Rams en la cima de la NFC Oeste

Semilla actual: No. 5 (primer comodín), pero con camino limpio hacia el No. 1 al ganar

Carrera de división: Los Rams mantienen el desempate por ahora después de una victoria en la Semana 11, pero la revancha de la Semana 16 en Seattle puede cambiarlo todo.

Calendario restante para Seattle:

Semana 15: vs. Colts (8-5) – El rival de la AFC lucha por su propia plaza en los playoffs. y comenzará como mariscal de campo suplente.



Semana 16: contra Rams (10-3) – Enfrentamiento en horario estelar que podría decidir la NFC Oeste y darle forma a la carrera por el primer puesto.

Semana 17: en Panthers (7-6) – Partido complicado como visitante contra un equipo que lucha por un lugar como comodín de la NFC.

Semana 18: en los 49ers (9-4) – Escenario potencial de ganar y asegurar, ya sea para la división o para el máximo favorito de la conferencia.

Si Seattle tropieza una vez, probablemente volverán a competir por la clasificación y un partido de playoffs en casa en lugar del descanso de la conferencia. Pero después de desmantelar a los Falcons para alcanzar victorias de dos dígitos y luego ver a los Bears caer del primer puesto, los Seahawks se despertaron con el titular de diciembre en el mejor de los casos: ganan cuatro más y la NFC pasa por Seattle.