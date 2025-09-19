‘Lo que se siente para una niña’ gana en grande en el festival de la serie South de Cádiz

La tercera edición de South International Series Festival Envolvió el miércoles 18 de septiembre con «Lo que se siente para una niña» y «Una Historia Muy Heavy» emergiendo como los grandes ganadores, tomando la mejor ficción y la mejor serie de no ficción respectivamente.

Creado por París Lees y producido por Hera Pictures con ITV Studios para BBC Tres/iPlayer, «Lo que se siente para una niña» confirmó su impacto con una triple victoria: la mejor ficción, el mejor de conjunto de conjunto y el premio inaugural Ciudad de Cádiz, otorgado por un jurado que destaca la conexión emocional del programa con las fuertes tradiciones sociales y de los derechos de la ciudad.

«Un retrato valiente»

El presidente del jurado de ficción, Carmen Serrano, jefe de Europa Creative Desk Andaluce, elogió la serie por su «retrato valiente de una realidad difícil y oscura, contada con una energía y autenticidad que sacude al espectador con una historia llena de dolor, ternura y alegría juvenil».

En no ficción, «una historia muy pesada» -a Rtve Jugar original producido con películas de magnetika: las mejores series de no ficción aseguradas, reconocidas por su ritmo narrativo, contextualización histórica y profundidad de investigación. Su victoria refleja el papel de South como una plataforma de lanzamiento para el hecho de los hispano, con RTVE el juego aumentando los originales que luego podrían hacer crecer sus huellas internacionales de ventas RTVE, reforzando la huella documental de España en el extranjero.

La categoría también recompensó «La Húngara. Toma Que Toma», producida por Lyo Media para MediaSet Infinity con la producción ejecutiva de Megamedia, con el premio especial del jurado, mientras que el «Agente de Noruega. La vida y las mentiras de My Father» (NRK), ya las mejores documentos de los Docuserías en las Cannesserías de Abril, recibieron una mención especial en Cádiz por su narración en negrita.

«El húngaro. Tome» toma «presentación Crédito: Reyna

Audence premia en la ficción a «Ella, Maldita Alma», una producción de plan planificada para el distribuidor de MediaSet España por el Grupo Mediterráneo MediaSet España, y a «La Húngara. Toma Que Toma» en no ficción, resolución de la dacinamiento popular-dachment dachment to to-dachment dachment to music-dorven strong.

Más allá de los aplausos principales, el festival entregó 11 premios en total: «Filtres Sense» (3cat) reclamó el mejor guión de ficción, elogiado por su versión fresca y luminosa de una historia universal; El premio principal de South Boost, otorgado dentro de la sección Pitching del festival para proyectos andaluos en desarrollo, fue a «Correos y Telégrafos» de Jacobo Palomo, David G. Marcelo y Rocío Martín, elogiado por su tierna mirada a la España rural y una narración intergeneracional. «El Cantante», dirigido por Jorge Naranjo y un retrato de la leyenda de rock española Miguel Ríos, recibió una mención especial de South Boost.

El orgullo cívico se encuentra con la ambición global

La edición 2025 reunió a casi 13,000 asistentes, incluidos 700 profesionales y 310 periodistas, con proyecciones casi agotadas y las sesiones de la industria al 90% de capacidad.

Más de 2.200 votos de audiencia subrayaron una fuerte participación comunitaria en Andalucía, que el director Carles Montiel describió como central del ADN del Sur: «Lo más importante ha sido la percepción del festival por los ciudadanos como algo propio … también se está expandiendo más allá de Cádiz, con mayores repercusiones internacionales».

South se ha convertido en un escaparate destacado para el drama español e internacional, ofreciendo a los creadores y productores un espacio para probar su trabajo frente a los expertos de la industria y al público en general, justo al comienzo de una nueva temporada de televisión. Este doble carácter, en parte el mercado profesional, parte de la celebración popular, está cada vez más distingue a Cádiz de los festivales convencionales, reforzando su potencial.

Respaldado por Womack Group, el festival también contó con el apoyo oficial de la ciudad de Cádiz, el Consejo Provincial de Cádiz y el Gobierno Regional de Andalucía, con el Grupo España Mediterráneo Mediaset como patrocinador de medios.