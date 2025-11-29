Lo que regalaríamos a nuestros personajes favoritos de cine y televisión en 2025

Si crees que es difícil comprar a las personas en tu vida, probablemente no tengan nada que ver con los muchos personajes extravagantes que hemos visto en la pantalla este año. A medida que se acercan las fiestas, nos hizo pensar: ¿qué les regalaríamos a algunos de nuestros personajes favoritos de cine y televisión?

¿Para Victoria Ratliff, que toma lorazepam en “El loto blanco”? Quizás un pastillero de viaje confiable para salvar las pastillas que están desapareciendo. Para el exrevolucionario Bob Ferguson en «¿Una batalla tras otra? Recomendamos un juego de ceniceros Houseplant, el compañero perfecto para un fumeta desaliñado.

A continuación, vea algunos de los regalos que compraríamos para algunos de los personajes más emblemáticos que hemos visto este año, desde Deborah Vance hasta el Dr. Michael Robby:

Victoria Ratliff en ‘El loto blanco’

Stefano Delia/HBO

La matriarca de la familia Ratliff, consumidora de lorazepam, sin duda apreciará un contenedor confiable para sus productos farmacéuticos que están desapareciendo. Pero si aún no puede conciliar el sueño, podría apreciar uno de los muchos rituales nocturnos que se ofrecen a través de una suscripción a Headspace. También es imprescindible una lectura playera y ventosa, como la de Taylor Jenkins Reid.

Contenedor de viaje para pastillas Cadence

Bob Ferguson en ‘Una batalla tras otra’

©Warner Bros/Cortesía Colección Everett

Bob Ferguson, interpretado por DiCaprio, es uno de los fumetas más devotos que hemos visto en el cine desde Jeff Lubowski. El exrevolucionario desaliñado apreciará este juego de ceniceros hechos a medida de Houseplant de Seth Rogen, junto con una caja de recuerdos para guardar recuerdos de una vida anterior.

Deborah Vance en ‘Hacks’

Hilary Bronwyn Gayle

Deborah Vance es la definición de una mujer que ya lo posee todo, pero un juego de dormir Skims Silk le queda perfecto: el tipo de ropa de estar por casa que ella insistiría en que sea solo para relajarse pero que también podría usar durante una sesión de lluvia de ideas nocturna. La maleta todo en uno Nobl es la otra mitad de la ecuación: un equipo de viaje de alto rendimiento para una de las mujeres de mayor rendimiento de la comedia.

Dr. Michael Robby en ‘The Pitt’

Cortesía de Max

La comodidad es clave para el Dr. Robby, que vive varias vidas en un solo turno en el Pittsburgh Trauma Medical Center. Estos joggers de Lululemon te sentirás como un dulce alivio después de un largo día de exfoliación. ¿Y para ahogar el ruido en la febril sala de urgencias? Un par de auriculares Bose con cancelación de ruido.

Sonny Hayes en ‘F1’

©Warner Bros/Cortesía de Everett C.

Un neceser de cuero es perfecto para alguien que viaja con estilo como Sonny Hayes. Y estas zapatillas Lewis Hamilton Puma están hechas para el tipo de conductor vanguardista que es el centro de este éxito de taquilla de “F1”.

Zapatillas Puma x Lewis Hamilton

Benny en ‘Sobrecompensando’

Cortesía de Prime

Como estudiante de primer año de la universidad encerrado, Benny necesita toda la ayuda que pueda conseguir para crear un ambiente, y nada ayuda a que una fiesta comience más rápido que un buen altavoz portátil. Pero la verdadera gratificación proviene del trabajo interior: un libro de autoayuda sobre la confianza podría ser un buen comienzo.

Los seis pilares de la autoestima

Maya Mason en ‘El estudio’

©Apple TV/Cortesía Colección Everett

Maya es la reina del lujo ruidoso. Si no tiene un logo, ella no lo quiere. Un estuche para llaves de Louis Vuitton y este brillante joyero de Jonathan Adler encajan perfectamente con la estética del tosco pez gordo de Hollywood.

Joyero Jonathan Adler

Alex Levy en ‘El programa de la mañana’

Erin Simkin

Como el tipo de mujer que agota su estrés en el gimnasio de su casa, Alex aprovechará de forma saludable un par de Hokas. Pero todavía tiene que estar lista para la cámara, y este peinador Shark la ayudará a perfeccionar su peinado en minutos.

Conrad Fisher en ‘El verano en el que me volví bonita’

Dana Hawley/Prime Vídeo

Si yo fuera el terapeuta de Conrad, podría decirle que expresara sus frustraciones y anhelos con lápiz y papel (un diario de cuero lo hace sentir menos desalentador). Y para saborear todos estos recuerdos fugaces de la adolescencia, una cámara polaroid resistente al agua, para poder mostrarles a sus hijos fotografías de su primer amor verdadero algún día.

Instax Mini 12 resistente al agua

Ravi en ‘Y así de simple’

©HBO Max/Cortesía Colección Everett

Como la representación sexy del jardinero que todos necesitábamos este año, ayuda a Ravi a agregar a su arsenal un par de tijeras de jardín japonesas. Pero el jardín no es lo único que necesita cuidados. El interés amoroso de “And Just Like That” tampoco es ajeno al vello facial, y este conjunto Manscaped será muy útil.

Yvonne en ‘Atrapada robando’

©Sony Pictures/Cortesía Colección Everett

Cualquier regalo para esta mujer fatal incognoscible debe ser de bolsillo y utilitario. Un mosquetón personalizado añade un toque reflexivo a su estilo vanguardista, y este adorable llavero más ligero añade un encanto muy necesario a su estresante estilo de vida.

Llavero encendedor retráctil

Charles-Haden Savage en ‘Sólo asesinatos en el edificio’

Cortesía de Disney/Patrick Harbron

Nadie ama más las melodías de programas que Charles-Haden Savage. Este vinilo de la banda sonora original de “West Side Story” le hará compañía en su impresionante piso del Upper West Side. Y, por supuesto, un buen thriller para leer antes de dormir. Recomendamos “El paciente silencioso”.

Banda sonora original de West Side Story en vinilo

Alma Imhoff en ‘Después de la caza’

©MGM/Cortesía Colección Everett

Nadie aprecia más una copa por la noche que Alma. Hará un gran uso de este juego de bar en casa mientras invita a sus subordinados a un debate intelectual. El estilo también es importante para el profesor de filosofía, y el elegante diseño de esta bolsa de trabajo y bolígrafo cromado no pasará desapercibido en el aula.

Juego de herramientas de barra exclusiva de Williams Sonoma $179.97

$229.95

22% de descuento

Comprar ahora

Bolígrafo Calais cromado

Lucy Mason en ‘Materialistas’ Cortesía de la colección Everett

Lo que Lucy probablemente más extrañará de su fugaz romance millonario son sus lujosas sábanas de seda. Pero si no puedes desembolsar unos cuantos miles de dólares por una colcha, no puedes equivocarte con una plancha de pelo para una mujer cuyo cabello aparentemente nunca ha tenido arrugas ni rizos.

Will Byers en ‘Cosas más extrañas’

Cortesía de Netflix

El dibujo siempre ha sido la salida emocional de Will, y un cuaderno de bocetos personalizado es un regalo infalible para cualquier artista. Una camiseta de una banda retro también es un excelente regalo para el adolescente de los 80. Jonathan le da a Will un mixtape de Clash en la temporada 1 y le dice que la música puede ayudarlo a sentirse menos solo. El tema «Should I Stay or Should I Go» de la banda se convierte en su ancla emocional a lo largo de la serie.