Lo que podría ser el contrato de los Cowboys de George Pickens

El Dallas Cowboys He recibido una gran producción del receptor abierto George Pickens durante las primeras cuatro semanas de la temporada. Pickens ha demostrado que es uno de los mejores receptores en la NFL, haciéndolo contra una élite Packers de Green Bay Defensa el domingo por la noche.

Pickens terminó ese juego con ocho recepciones para 134 yardas y dos touchdowns, promediando 16.8 yardas por captura. Si bien Pickens ha sido tan bueno como se produce desde el principio, también es importante tener en cuenta que tiene una situación de contrato que Vaqueros deberá abordar.

Al hablar con los periodistas sobre la situación, Jerry Jones declaró que es algo en lo que el equipo está trabajando. Si eso viene en el futuro inmediato o al final de la temporada, seguro que suena como Jones y el Vaqueros quiero hacer algo con su nueva estrella.

«Es un compañero de equipo ejemplar. Es ejemplar en su preparación de trabajo, y puedes ver los resultados de eso los domingos, obviamente. Me recuerda un poco de su peso tiene diferentes contorsiones, ya que está atrapando una pelota. Puede atrapar la pelota en cualquier conjunto de circunstancias …» Jones dijopor el equipo.

«Estoy orgulloso de decirle que tenemos una estructura sobresaliente en nuestro espacio de capitalización que nos permitirá hacer muchas cosas que no pensé cuando terminamos esta vez el año pasado que podríamos tener la habitación para hacer algunas de estas cosas que estamos hablando.

¿Cuánto están dispuestos a pagar los Cowboys a George Pickens?

La pregunta ahora para Jerry Jones y el Dallas Cowboys se centrará en cuánto dinero podría obtener Pickens.

Al predecir su contrato hace unos meses, Rohan Chakravarthi de SB Nation lo hizo llegar a un acuerdo de $ 52.5 millones, lo que se compararía con lo que Jerry Jeudy tiene con el Cleveland Browns.

Sin embargo, Chakravarthi también mencionó el acuerdo de cuatro años y $ 92 millones que Calvin Ridley firmó con el Titanes de Tennessee. Si Pickens continúa jugando de esta manera, ese acuerdo de $ 92 millones se siente mucho mejor que el trato que Jeudy tomó.

«Al pensar en una línea de base, piense en Cleveland Browns El recién salido Jerry Jeudy, quien firmó un acuerdo de tres años y $ 52.5 millones con $ 41 millones garantizados después de ser negociado la última temporada baja …

“Otro contrato a tener en cuenta es el acuerdo de cuatro años y $ 92 millones de Calvin Ridley en agencia libre con el Titanes de Tennessee. Sí, la agencia libre generalmente aumenta el valor de un jugador, pero Pickens podría estar en esa situación la próxima temporada baja a medida que termina su acuerdo de novato «. El escribió.

¿Puede George Pickens mantenerse sensato para los Cowboys?

El aspecto más importante para el Dallas Cowboys Y Pickens se asegura de que permanezca sensato en el campo.

Hubo instancias con el Pittsburgh Steelers Antes de ser cambiado a los Cowboys, cuando Pickens estaría haciendo cosas en el campo que no eran aceptables.

Fue sorprendente, teniendo en cuenta que jugó para Mike Tomlin, pero eso probablemente fue parte de la razón por la que el equipo decidió seguir adelante.

Sin embargo, Pickens comprende lo que está sucediendo y está feliz de estar en Dallas. Mientras eso siga siendo cierto en los próximos años, si aseguran un contrato, nada debe desarrollar que altere cómo juega.

«En el momento en que me senté con George Pickens en mi oficina … estaba muy claro para mí, este tipo fue entusiasmado por ser un vaquero de Dallas y emocionado de ayudarnos a ganar juegos», dijo el entrenador en jefe Brian Schottenheimer, según ESPN.

«Tienes que recordar que este es un juego de equipo», dijo Pickens. «Esto no es como el baloncesto uno a uno donde solo soy yo y otro jugador. Este es un juego de equipo».