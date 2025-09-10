Lo que hemos aprendido sobre el narcisismo en los últimos 30 años







Probablemente haya visto la palabra «narcisista» lanzado en línea en los titulares, en aplicaciones de citas o en Tiktoks con temática de terapia. Pero la etiqueta esconde una imagen psicológica complicada. Psicólogos han estudiado el narcisismo durante muchos años, y con el tiempo, la comprensión ha evolucionado. Hoy, el narcisismo ya no se considera grandiosidad, arrogancia o egotismo.

El narcisismo ahora se entiende como un conjunto de características de personalidad que pueden aparecer de diferentes maneras. Los psicólogos habían sospechado durante mucho tiempo que podría haber diferentes tipos de narcisismo, pero esto no se reconoció formalmente hasta la investigación presentada en 1991.

Una revisión de 2021 explica que el narcisismo tiene una base común, que incluye cosas como la importancia personal y el derecho. Se ramifica en diferentes formas de narcisismo, como la grandiosidad, el antagonismo y la vulnerabilidad.

Los investigadores usan grandiosos y vulnerables para describir dos formas principales de narcisismo. Una persona con rasgos narcisistas puede ser audaz con altos niveles de grandiosos rasgos, confianza y resistencia emocional. Otro podría ser defensivo, ansioso e hipersensible a las críticas. Ambos muestran signos de autoenfoque narcisista, pero terminan muy diferentes en cómo experimentan y expresan emoción. Un trabajo de investigación de 2022 llevó a cabo el primer metaanálisis que examina cómo los rasgos narcisistas se relacionan con la capacidad de controlar las emociones.

