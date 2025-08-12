Danielle SpencerLa actriz más conocida por interpretar a la hermana pequeña de ingenio Dee Thomas en la comedia de la década de 1970 «¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ murió el lunes en un hospital en Richmond, Virginia, ella hermano anunciado en Instagram. Anteriormente había sido diagnosticada con cáncer de seno y se sometió a una doble mastectomía y cirugías de emergencia. Ella tenía 60 años.

Nacido en Trenton, NJ en 1965, Spencer comenzó a actuar después de que su familia se mudó a la ciudad de Nueva York temprano en su vida. A la edad de 11 años, fue elegida como Dee Thomas en «What’s Happening!», Una comedia ABC creada por Eric Monte y producida por el Bud Yorkin «All in the Family».

Basado en la película de la mayoría de edad de 1975 «Cooley High», «¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ Reló las vidas y las travesuras adolescentes de Raj Thomas (Ernest Thomas), Dwayne Nelson (Haywood Nelson) y Freddy «Rerun» Stubbs (Fred Berry). Dee era la hermana menor de Raj con una lengua afilada y una actitud aún más nítida, rápidamente para engañar a su hermano y sus amigos por sus travesuras adolescentes. Alimentado por la buena actuación de Spencer, Dee fue un favorito de los fanáticos consistentes en el programa.

Inicialmente, Greenlit para una carrera de verano de reemplazo de cuatro episodios, «¡Qué está pasando!» Fue tan bien recibido que ABC lo renovó durante una temporada completa. La serie se ejecutó durante tres temporadas en total entre 1976 y 1979. Durante la producción de la segunda temporada, Spencer estuvo en un accidente automovilístico en la carretera de la costa del Pacífico que mató a su padrastro. Spencer estuvo en coma durante tres semanas después del accidente y se sometió a fisioterapia durante los próximos seis meses.

Después de la cancelación de «What’s Having! Spencer asistió a la U. de California Davis, donde estudió ciencias veterinarias.

Mientras Spencer estaba en la universidad, ocasionalmente repitió su papel de Dee Thomas en episodios de «¡Qué está sucediendo ahora!», Una serie de secuelas que funcionó durante tres temporadas adicionales entre 1985 y 1988.

Más tarde, Spencer fue a la Escuela Veterinaria de la Universidad de Tuskegee, donde obtuvo su doctorado en 1993. Durante su carrera en dos décadas como veterinaria en el área de Los Ángeles, ocasionalmente actuó, haciendo breves apariciones en «Tan bien como es así» y la serie de NBC «Days of Our Lives». En 2004, le diagnosticaron estenosis espinal y se sometió a una cirugía que la dejó paralizada de la cintura hacia abajo durante ocho meses.

En 2010, Spencer escribió una memoria titulada «Through the Fire … Journal of a Child Star», que provocó un resurgimiento de interés en su carrera. Después del libro, apareció en «The Wendy Williams Show» y se reunió con ella «¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Los miembros del elenco en «Life After» y «Unsung Hollywood».

Se mudó de Los Ángeles a Richmond, Virginia, en 2014. Allí, organizó un segmento matutino regular sobre el afiliado local de CBS, WTVR-TV sobre el cuidado de las mascotas. El mismo año que se mudó, también fue incluida en el Museo Nacional de Historia y Cultura de Afroamericanos en Washington, DC.

Spencer fue diagnosticado con cáncer de seno en 2014.

Spencer se casó dos veces, primero con su gerente de marketing y publicista Garry Fields entre 1999 y su divorcio en 2013, y luego con el diseñador y empresario de moda David L. David en 2014. Spencer y David co-organizaron el podcast «Viviendo con Danielle y David», donde discutieron el amor, el matrimonio y su trabajo en el entretenimiento con los invitados.

A Spencer le sobreviven su madre, Cheryl Pelt, su hermano, Jeremy Pelt, un trompetista de jazz.