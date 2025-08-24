Lo que es asistir a un canto de ‘Kpop Demon Hunters’

Ahora aquí hay una primera: dos meses después de caer «Cazadores de demonios de KPOP«En Netflix, el streamer está poniendo el éxito animado en los cines, y no solo la ejecución cursora de Oscar, sus títulos de prestigio obtienen en Nueva York y Los Ángeles. Este se está volviendo de ancho, en más de 1,700 lugares, para proyecciones con cinta de karaoke en qué participación de la audiencia se alienta.

¡Disfrazarse! ¡Canta! Ceder ante la coreografía pegadiza … ¡Así es como se hace!

He estado en el tren Huntr/X Desde el principio y compré entradas para la primera proyección del día en el Teatro Alamo Drafthouse de Los Ángeles, donde la casa estaba llena de audiencias familiares. Tampoco estaban solo en él para las canciones, sino que también recitó alegremente la mayor parte del diálogo. Estos niños conocían la película de memoria, después de haberlo visto innumerables veces en casa, y ahora sus padres estaban gastando cerca de $ 100 para experimentarla en la pantalla grande.

La próxima semana, el fenómeno cultural único en su tipo, en el que un trío de estrellas pop coreanas usa la energía positiva que generan sus canciones para mantener a raya a los ghouls chupadores de almas, hasta que los demonios malvados forman una banda de chicos rivales para robar a sus fanáticos, se convertirá en la película más vistible de Netflix. Claramente, este evento exclusivo de dos días fue existido por la demanda popular, al igual que cualquier extensión o encore que Netflix acepte también.

Que yo sepa, nadie le pidió a Netflix que lanzara una versión cantante de «Pinocho» de Guillermo del Toro hace tres años (y mucho menos «Emilia Pérez», cuando Netflix trataba esa película como un redactor de Oscar). Y a pesar de que los puristas querían ver a «Roma» de Alfonso Cuarón y «The Irishman» en los cines de Martin Scorsese, esas películas no se agotaron tan rápido como lo hicieron los programas de «Kpop Demon Hunters» cuando Netflix anunció su plan la semana pasada.

La película tiene que ver con el fandom, y este movimiento sin precedentes de la compañía de medios de transmisión primero sugiere que Netflix reconoció que la audiencia de millones de la película anhelaba la experiencia colectiva que solo los cines pueden proporcionar.

Tal vez los teatros no son tan obsoletos como Ted Sarandos nos haría creer. Tampoco es probable que este evento singular cambie la forma en que Netflix hace negocios.

Primero, es importante comprender qué es «Kpop Demon Hunters». Producido por Sony Pictures Animation (el estudio detrás de «Spider-Man: Into the Spider-verse» y «The Mitchells vs. The Machines»), la característica inteligentemente ejecutada y animada a la computadora se ve tan elegante como los últimos lanzamientos de Pixar y Dreamworks … que es decir, podría haber apoyado fácilmente un lanzamiento de pantalla grande en el primer lugar.

Pero eso habría significado gastar millones de dólares de marketing, solo para que el público sepa de la existencia de la película, en un mercado donde el fin de semana de apertura hace la diferencia y las películas se persiguen fuera de la pantalla antes de que tengan tiempo de construir un seguimiento. (Esa es una razón por la cual Sony comenzó a vender sus características animadas a Netflix, que vino al rescate de «Wish Dragon», del codirector «KPOP» Chris Applehans, en medio de la pandemia).

Netflix sigue transmitiendo números para sí mismos, pero es seguro decir que «cazadores de demonios de KPOP» no habría sido casi el mismo fenómeno si hubiera ido la ruta teatral tradicional. De esta manera, la película se benefició del boca a boca, agregando a más espectadores a medida que los primeros usuarios les dijeron a sus amigos que lo revisen. Esa es una transmisión de lujo que tiene. Rrremember «RRR», la película de Gonzo Tollywood que apenas hizo una onda en los cines, pero ganó seguidores en Netflix?

La mejor analogía aquí podría ser el animado «Encanto» de Disney, que hizo negocios bien en los cines (esto era 2021, cuando las ventanas todavía estaban comprimidas en respuesta a la pandemia), pero realmente despegó cuando llegó a Disney+ 30 días. Solo entonces la canción «We Don’t Talk About Bruno» explotó con un grupo demográfico muy similar.

Quizás los fallecidos shows atraerán a una multitud de fanáticos mayores, aunque me encantó sentarme en la película con una habitación llena de niños habladores, uno de los cuales se llamaba Zoey (como el rapero de Huntr/X ansioso de por favor, que lucha contra demonios con una daga de tres puntas brillante). Zoey y sus amigos parecían hacerle cosquillas cada vez que se hablaba su nombre.

En junio, antes de que se estrenara la película, le pregunté a mis amigables representantes de Netflix en el vecindario si había alguna forma de ver a «Kpop Demon Hunters» en la pantalla grande. Se negaron. (También esperaba que pudiera proyectar en el Festival Annecy Animation, que no se inquietó la semana anterior en Francia, pero por alguna razón, trajeron «fijos»). No puedo estar solo para preferir ver películas en un teatro, aunque Netflix hace todo lo posible para dificultar eso del público.

En Los Ángeles, eso significaba abrirlos en la Bahía, el exclusivo Teatro Palisades del Pacífico que se cerró en medio de los incendios forestales a principios de este año, bastante shlep para ver «Rebel Moon» de Zack Snyder (claramente mejor en la pantalla grande) o la última película de Adam Sandler. Ahora los rocían en las casas de arte en la ciudad, haciendo lo que se siente como el mínimo para cumplir con las obligaciones contractuales y las reglas de premios de la academia.

Con «Kpop Demon Hunters», abrieron en al menos dos docenas de teatros de Los Ángeles, incluidas las principales cadenas como Regal y Cinemark, más que duplicar la cantidad de pantallas que el estudio ofreció «cebolla de vidrio: un misterio de cuchillos» en 2022. Pero la compañía basada en datos también sabía lo que tenían en este caso (lo que cada estudio quiere): una cosa segura.

En este momento, tres de las canciones originales de la película, «Golden», «Your Idol» y «Soda Pop», se sientan entre los 10 mejores de la lista Hot 100 de Billboard. Y a juzgar por la reacción en la sala, «derribo» (que canta dos veces sobre los créditos finales, y la audiencia no pudo resistir el eco) pronto podría unirse a sus filas.

Netflix tiene una lista completa de películas dignas de la pantalla grande que llegarán este otoño, incluidas los «Dreams» de Sundance Marvel, «Frankenstein» de Guillermo del Toro y «una casa de dinamite» de Kathryn Bigelow, pero muchos millones de «Kpop Demon Hunters» ganan este fin de semana, que no significa que el streamer se apresurará a abrir esas películas.

Para repetir este experimento, necesitarían otro éxito probado con una audiencia incorporada dispuesta a pagar para volver a ver una película que vieron por primera vez en la transmisión. Netflix tiene los números para indicar en qué época del año ciertas películas son populares. Tal vez un lanzamiento navideño de «Carry On» del año pasado podría funcionar.

O tal vez este es un evento de unicornio para el cual simplemente deberíamos estar agradecidos: solo durante dos días, los no sujetos pueden ver a «Kpop Demon Hunters», rodeados de groupies cantando cuyo entusiasmo quisió el fenómeno de la transmisión en la pantalla grande.