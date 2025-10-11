Lo paranormal dice sobre la relación de Amanda Manopo y Arya Saloka

Jacarta – Boda Amanda Manopo con Kenny Austin el viernes 10 de octubre de 2025, en The Langham Jakarta, lo que conmocionó al público. La razón es que hasta ahora el nombre de Amanda se ha asociado más a menudo con su coprotagonista en la telenovela Ikatan Cinta, Arya Sarakakaen lugar de con su marido.

En medio de esta feliz noticia, las predicciones del psíquico Denny Darko vuelven a estar en el centro de atención. A través de un video subido a su canal de YouTube, Denny expresó una vez su opinión sobre la relación de Amanda y Arya, la cual, según dijo, en realidad no había terminado. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Entonces, si digo si su relación existe o no, sigue ahí pero oculta, porque estaban en una relación que comenzó con una relación ilícita», dijo Denny en su YouTube en noviembre de 2024, citado. VIVA.

Según Denny, Amanda en realidad quería que el público conociera su relación con Arya, pero las circunstancias dificultaron que esto sucediera.

«Amanda en realidad quiere que el público sepa que tiene una relación especial con Arya. Sin embargo, en realidad lo que pasó no fue tan fácil como se esperaba», explicó.

Mientras tanto, Denny dijo que Arya decidió mantener la historia cerrada por varias razones personales.

«Esta Arya Saloka mantiene los sentimientos de la primera y de su hijo. Esto es pesado para Arya Saloka», dijo.

También mencionó las diferencias de creencias como uno de los grandes desafíos que dificultaron continuar su relación.

«Creo que este es un amor lleno de obstáculos, una relación que se creó en el lugar de trabajo y que también hirió el corazón de la princesa Ana», concluyó.

Antes de la noticia de su matrimonio con Kenny Austin, Amanda a menudo recibía chismes sobre su cercanía con Arya. Este problema provocó una reacción emotiva por parte de Amanda, especialmente cuando varios internautas la llamaron la perpetradora.

«No es necesario incluir comentarios como ese, comentarios basura. ¿Qué sabes?» dijo Amanda en tono molesto cuando asistió al lanzamiento de productos hijab en abril de 2025.

También enfatizó que no tiene miedo de enfrentar el ridículo público.

«Gue tiene miedo, todavía tiene miedo ahora. Por lo general, Gue es imprudente, Gue Sentil ha vuelto», dijo.