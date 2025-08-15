Lo más destacado de Jake Tapper, Ronny Chieng

En el 2025 Variedad & Rolling Stone Truth Shouthers Summit presentada por Paramount+, conversaciones principales y paneles de discusión con documentales cineastas, periodistas y creadores de tendencias culturales exploraron el arte y los matices de la narración documental, de investigación y política en múltiples plataformas.

La cumbre tuvo lugar el 14 de agosto en Nueva York, donde las conversaciones organizadas por Variedad y los contribuyentes de Rolling Stone incluyeron informes en política, desarrollo documental y verdadero crimen.

Estos son algunos de los aspectos más destacados a lo largo de la cumbre de este año:

Primer plano de «Bodyguard of Lies»

Moderada por Susan Zirinsky, una conversación sobre el «guardaespaldas de mentiras» centrada en la realización del documental político centrado en la guerra en Afganistán. Los invitados del panel incluyeron a Dan Krauss, quien se desempeñó como director de «Bodyguard of Lies» y Craig Whitlock, autor de «The Afganistan Papers», que sirvió de inspiración para el documental. «Bodyguard of Lies» vuelve a contar la historia del engaño sistémico que se le dio al público estadounidense.

«Lo más inquietante de este conflicto es que no tienes la sensación de que van a aprender la próxima vez y estamos condenados a repetir la historia», dijo Krauss. «Me gustaría sentir que esta película y los informes de Craig marcarán la diferencia».

Mesa redonda documental

La mesa redonda documental, alojada por VariedadEl corresponsal principal Daniel D’Dedario, incluía panelistas como RJ Cutler («Martha»), Bao Nguyen («La noche más grande en el pop», «The Stringer»), Elegance Bratton («Move Ya Body: The Birth of House»), Mary Robertson («The Fall of Diddy»), Jennifer Tiexiera («Rebecca», «Speaks») Mentiras ”). El panel se centró en la importancia de la búsqueda de la verdad en el documental.

«Imaginamos antes de comenzar a hacerlo, pero no hay guión. No tenemos idea de lo que va a pasar. También hablamos sobre el hecho de que confiamos en las sorpresas para hacer las películas que más amamos», dijo Cutler durante el panel. Cuando se le preguntó sobre qué consejo le darían los cineastas documentales a los aspirantes a cineastas, Tiexiera reveló lo que aprendió al hacer su documental. «Es un proceso de aprendizaje, pero además de eso, tengo que asumir que no puedo hacerlo solo, y ninguno de nosotros realmente puede. No somos trabajadores sociales [or] Terapeutas: somos cineastas «.

Conversación con Jake Tapper

Jake Tapper se sentó con Variedad El coeditor en jefe Ramin Setoodeh discutirá la cobertura de CNN al presidente Trump, y señala que no siempre es fácil discernir lo que realmente significa el presidente. «Hay lo que Trump dice públicamente. Hay lo que Trump publica en Truth Social. Y luego está lo que Trump y su administración hacen. Y esas son tres cosas diferentes», dijo Tapper. «Personalmente, creo que lo que hace es lo más importante y lo que publica en las redes sociales en medio de la noche es lo menos importante».

El ancla CNN también criticó la demanda de Trump Contra CBS News en un segmento de «60 minutos», que finalmente fue resuelto por Paramount Global con un pago de $ 16 millones a Trump. «Diré esto con orgullo bajo el Banner de Paramount+: esa demanda fue una mierda contra ’60 minutos ‘», dijo Tapper. Agregó que «la edición se realiza todo el tiempo» en las noticias de televisión e insistió en que «no había sesgo» en cómo «60 minutos» editó su entrevista con la entonces presidenta Kamala Harris.

Mesa redonda

La Mesa Redonda de Breakbreakers Political de este año, organizada por VariedadBrian Steinberg, destacó el trabajo de Yamiche Alcindor, Zeke Miller, Alex Thompson, Antonia Hylton y Annmarie Hordern, y presentó una discusión sobre informes políticos en los medios de comunicación.

A medida que el panorama de los medios digitales cambia en la forma en que los espectadores reciben actualizaciones políticas, Hylton explicó cómo lograr que la atención de la audiencia esté más informada sobre lo que está sucediendo en todo Estados Unidos en este clima político. «No solo vamos a acelerar esto y rápidamente le mostraremos un gráfico o lo que sea. Vamos a tomar un tiempo para hablar de ello», dijo Hylton. «Creo que las personas realmente comienzan a sentir que entienden mejor las conexiones entre todas las cosas con las que se inundan cada semana cuando les das un momento para hacer eso».

Conversación con Ronny Chieng

Durante una conversación con VariedadTatiana Siegel, «The Daily Show», el corresponsal senior Ronny Chieng explicó cómo combinar la sátira para entretener e informar al público sobre el estado actual del mundo.

«Nos aseguramos de que se base en la realidad», dijo Chieng. «Vemos lo que hay en las noticias y nos enorgullecemos de verificar nuestros chistes».

Con una gran plataforma, Chieng expresó la importancia de saber lo que el público quiere escuchar. «Agregar la responsabilidad es la especie de trabajo de fuera de los observadores y miembros de la audiencia y observadores dentro del programa. La comedia se está burlando de todos, burlándose de las instituciones. Simplemente hazlo. Y las personas se enojan. Algunas personas no se enojan. Eso no es para que nos descubramos».

Conversación con «¿Tengo noticias para ti»

Roy Wood Jr. y Amber Ruffin discutieron la evolución de «Have I Get News For You» en una conversación magistral organizada por Asawin «Swin» Suebsaeng, reportero político senior de Rolling Stone. «Comedia, informa lo que sientes o lo que viste. Creo que podemos probar, encontrar un equilibrio de eso», dijo Wood. «Es muy difícil, especialmente cuando comenzamos a hacer la transición a cualquier entretenimiento que sea en los próximos años y descubrir cómo tienes una plataforma que critica a las personas sin traer a las personas que estás criticando, pero sin validar a las personas y la mierda que representan y descubriendo que estamos equilibrados».

Conversación con «Room to Move»

El documental «Room to Move» sigue a la coreógrafa y artista Jenn Freeman mientras prepara su primer trabajo en solitario, la duración nocturna, «¿Es el jueves todavía?», Al tiempo que recibe un diagnóstico posterior en la vida del trastorno del espectro autista. «Cuando todo esto sucede, se desmorona y rompe la fachada de lo que pensaste que era real y quién pensaste que eras», dijo Freeman. «Estaba dentro de eso, como, todo estaba cayendo, se sentía, y me sentí lejos del baile en ese momento, que es lo que durante mi vida realmente me ha fundamentado y me mostró quién soy».

Chat de chimenea con «¡presidente sordo ahora!»

Moderado por Variedad La reportera de cine Rebecca Rubin, el chat de Fireside con «¡presidente sordo ahora!» Presentó a Nyle DiMarco, quien se desempeñó como codirector y productor de la película. «Cuando estaba creciendo, recuerdo que ver a tantos personajes sordos y cualquier tipo de reflexión en los medios de comunicación de la experiencia sorda fue poco auténtico», dijo DiMarco sobre el comienzo de la producción del documental. «Como director, debes tragar una píldora grande, que es que todo lo que haces debe estar al servicio de una película hermosa. Debes encontrar estas gemas que puedes pulir y resaltar su brillo. Estoy muy, muy aliviado de que la comunidad sorda nos haya dado una recepción tan cálida y que hayas estado tan emocionadas».

El estado de la industria documental

Durante un panel sobre el estado actual de desarrollo documental, producción y distribución, VariedadBrent Lang habló con Dan O’Meara, EVP de no ficción, neón; Sylvia Bugg, Jefe de Programación Ejecutiva y GM de la Programación de Audiencia General, PBS; Carrie Lozano, Presidenta y CEO, VS; Cara Cusumano, Directora del Festival y Programación SVP, Tribeca; y Karol Martesko-Fenster, CEO y presidente, Abramorama.

El grupo mencionó por qué los medios públicos son cruciales para los documentales, con Lozano diciendo: «Es por eso que los medios públicos son tan importantes: porque no estamos impulsados por el dinero. No tenemos un motivo de ganancias. Estamos basados en la misión. Y para aquellos de nosotros que hemos estado haciendo películas, digamos, hace 25 años, hoy es muy parecido a los 25 años y que siempre ha sido difícil, en su núcleo, muchas de estas películas, no son realmente comerciales, realmente no son comerciales. Donde las realidades sin fines de lucro de estas películas cumplieron con las posibilidades comerciales, siempre sentí que era una burbuja.

Maestros del verdadero crimen y narración de investigaciones

Un panel moderado por Brenna Ehrlich de Rolling Stone se centró en las obras documentales de Ben McKenzie de Rolling Stone («Todos te están mintiendo por dinero»), Julia Willoughby Nason («Asesinato estadounidense: Gabby Petito»), Joe Berlinger («Cold Tylenol Murders», «Who Matilled Jonbenét»). Dos caras «) y Shannon Evangelista (» El curioso caso de Natalia Grace «). El grupo discutió temas como por qué se sienten atraídos por hacer documentales de crímenes verdaderos, cómo eligen qué historias contar y la importancia de manejar esas historias de manera responsable.

«Este es el peor momento de alguien en su vida que no desearía a nadie», dijo Berlinger. «Así que debemos ser respetuosos».

