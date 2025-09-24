Lo lamento, mi vida fue destruida

Tangerang, Viva – Actor Jonathan Frizzy O quien se llama familiarmente Ijonk Enfrentando las demandas de un año en prisión en un juicio de seguimiento del caso de vape que contiene drogas duras en el Tribunal de Distrito de Tangerang, Banten, miércoles 24 de septiembre de 2025.

El fiscal (fiscal) declaró que Ijonk había violado el artículo 435 de la ley número 17 de 2023 sobre la salud junto con el Artículo 55 Párrafo 1 del Código Penal. ¡Desplácese para obtener más información!

«Mejoró al criminal del acusado Jonathan Frizzy Arcklauss Simanjuntak alias Ijonk, hijo del difunto Herbert Simanjuntak con una sentencia de prisión durante un año, menos la duración del acusado detenido con una orden para que el acusado permanezca detenido», dijo el fiscal en la corte.

El fiscal evaluó que las acciones del actor de 44 años no estaban en línea con las políticas gubernamentales para erradicar las drogas duras ilegales.

«Es oneroso, que las acciones del acusado no apoyaron a los programas gubernamentales en el contexto de erradicar la circulación de drogas duras ilegales», explicó el fiscal.

Sin embargo, también se le pidió al panel de jueces que considerara el factor de alivio.

«La mitigación, el acusado nunca había sido castigado, el acusado admitió sus acciones y fue franco en el juicio y lamentó sus acciones», explicó.

El próximo juicio está programado para principios de octubre de 2025 con la agenda de leer el veredicto.

Reconocimiento de Ijonk: la vida está destruida, lejos de los niños

Antes de leer las demandas, Jonathan Frizzy había abierto su voz sobre su condición interior desde que fue atrapado en el caso de vape. Afirmó sentirse y sintió que su vida era desordenada.

«No solo lo siento. Se podría decir que mi vida fue destruida», dijo el amante de Ririn Dwi Ariyanti.

«Me arrepiento, estoy decepcionado, estoy enojado con todos mis errores que he cometido y más allá de mis habilidades», continuó.

Aunque pesado, Ijonk intenta aceptar la realidad. Para él, lo más doloroso es separado de sus hijos.

«Se siente como aquí, vivo solo agradecido. Porque, más allá de mi habilidad y ahora debo separarme, luego lejos de los niños», agregó.

También espera que su caso pueda ser una lección valiosa para los demás.

«Dije que fui destruido. Ojalá cuando más tarde pueda ser un ejemplo para las personas en Indonesia, si mi caso es una lección para todo», continuó.

Al final, Ijonk transmitió sus disculpas al público.

«Solo puedo disculparme por todo, por Indonesia. Si por mis errores y mi ignorancia de este etomidato, puede hacer que la gente sea triste a las que me importan. Espero que los indonesios puedan ser una lección de mi caso», concluyó.