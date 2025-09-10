Lo importante es sensible a la gente

Yakarta, Viva – Secretario General del Partido DemócrataHerman Khaeron respondió a la propuesta de hacer que la ley anti -flexión se hiciera eco de los miembros de la Comisión X DPR RI, Ahmad Dhani.

Herman tasa, ya sea que la ley sea necesario o no verse o no de las necesidades de la comunidad.

«Sí, ya sea que las necesidades de la comunidad necesiten o no. Más tarde veremos en su desarrollo», dijo Herman a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Por otro lado, Herman afirmó estar de acuerdo si los miembros del parlamento indonesio no deberían estar flexionando ni mostrando propiedades. Los miembros del DPR deben ser sensibles a las condiciones de las personas.

Sin embargo, relacionado con la propuesta de la ley anti -flexión, Herman enfatizó que tenía que ver las necesidades de la gente.

«Así también, si, por ejemplo, los miembros del DPR no flexionan, sí, estoy de acuerdo. Debido a que somos los representantes de la gente, solo intentamos si vamos a la comunidad, cada vez que regresamos, cada proceso se reduce a la comunidad. También debemos degradar, debemos ser lo mismo que la comunidad», dijo.

«Entonces, lo importante es que, en mi opinión, debemos ser sensibles a la comunidad», concluyó Herman.

Anteriormente informó, un miembro del parlamento indonesio de la facción del Partido Gerindra, Ahmad Dhani propuso la existencia de una ley anti-flexión que se discutirá en el parlamento indonesio. Esta propuesta fue entregada para que no hubiera más funcionarios que se mostraron sin empatía a la gente.

Esto fue transmitido por Ahmad Dhani después de asistir a una reunión cerrada entre el Presidente de la República de Indonesia y el Presidente General del Partido Gerindra, Prabowo Subianto con miembros y líderes del Parlamento de la Facción Gerindra en Jalan Kertanegara IV, South Jakarta, lunes 8 de septiembre, 2025 en la noche.

«Le propongo al liderazgo, Bang Dasco, que debe haber una ley anti-flexión, como en China y Bang Dasco, acordó. Con suerte, comisioné la ley contra la flexión para que los indonesios ya no se flexionen», dijo Ahmad Dhani a los periodistas, citado el martes 9 de septiembre de 2025.

Ahmad Dhani explicó, propuso la ley anti flexible después de escuchar las instrucciones y los mensajes de Prabowo.

Prabowo le pidió a todos sus cuadros que mantuvieran orales y comportamientos, no arrogantes y no flexionados.

«El Sr. Prabowo sugirió que el miembro del DPR de Gerindra no debería estar flexionando», dijo.