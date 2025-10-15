Lo importante es que Yakarta está feliz, su corazón no está caliente.

JacartaVIVA – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) informe el clima es caluroso que se produjo en varias regiones de Indonesia en los últimos días.

Lea también: Continúa el clima cálido, BMKG advierte sobre lluvias en Jabodetabek el 15 de octubre de 2025



Respecto a ese asunto, Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung admitió que había recibido informes de que el clima en DKI Yakarta aún no había llegado al punto extremo.

También espera que el clima en Yakarta se mantenga estable para que las actividades de la gente no se vean perturbadas.

Lea también: ¿El clima extremadamente caluroso te enferma fácilmente?



«Esperemos que no haya calor en Yakarta. Lo importante es que Yakarta esté feliz, su corazón no esté caliente», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Pramono dijo que se ha coordinado con BMKG en relación con el seguimiento del tiempo en Yakarta en los próximos días. Según él, el aire en Yakarta sigue siendo normal.

Lea también: Aparece advertencia de calor excesivo en Google, ¿qué significa?



«BMKG dijo que en los próximos dos, tres, cuatro días las precipitaciones en Yakarta serán medias», dijo.

Anteriormente, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) explicó que la razón por la que las temperaturas se sintieron más altas en varias regiones de Indonesia fue porque la posición del sol ahora se había desplazado hacia el sur del país.

Reunido después de la Exposición de Control de Incendios Forestales y Terrestres de 2025 en la Oficina del Ministerio Forestal de Yakarta, el lunes, el diputado de Meteorología de BMKG, Guswanto, explicó que la temperatura ideal para las zonas urbanas, el promedio máximo es de 31 a 34 grados Celsius.

«¿Por qué parece caluroso ahora? Porque en el lado sur el sol ahora se ha desplazado hacia el sur de Indonesia», explicó.

«Esto también hace que el crecimiento de nubes de lluvia sea raro en la región sur», añadió.

La falta de crecimiento de las nubes significa que no hay nubes que cubran la luz del sol para que se pueda sentir directamente. Esto hace que las temperaturas sean muy altas en varias regiones de Indonesia.

En cuanto a la posibilidad de lluvias, explicó que Indonesia ha entrado en la temporada de lluvias desde agosto. Sin embargo, debido a que el área es grande, la temporada de lluvias no se experimenta simultáneamente en todas las áreas.

Según las previsiones del BMKG, alrededor de noviembre casi todas las regiones de Indonesia experimentarán la temporada de lluvias. BMKG también predice la posibilidad de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas en varias zonas durante la próxima semana, incluidas el norte de Sumatra y el centro de Java.