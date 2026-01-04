Lo conocí antes, realmente hablé con él.

Jacarta – En medio de tantas cuestiones que arrastran el nombre Ridwan Kamil, Safa Marwah volvió a abrir la voz sobre la mujer de las iniciales A que supuestamente tuvo una relación con el exgobernador de Java Occidental. Esta vez Safa destacó una cosa importante: la mujer no era un personaje ficticio.

La declaración de Safa también desestima la opinión pública que duda de la veracidad de la confesión de la mujer de iniciales A. Según Safa, no sólo se comunica a través de las redes sociales, sino que también conoció a la mujer en persona. ¿Es verdad? Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Esta historia comenzó cuando Safa interactuaba con Lisa Mariana. En ese momento apareció un comentario de una cuenta que afirmaba haber sido cercana a Ridwan Kamil.

«Estaba jugando con Lisa hace dos meses, la niña comentó en Instagram, ‘también jugué con él (RK)'», dijo Safa Marwah en YouTube Intense Investigation, citado el lunes 5 de enero de 2026.

Safa admitió que no tomó en serio el comentario de inmediato y solo respondió modestamente.

«No quise responder, sólo dije, ‘¿Oh, sí?’ eso es todo», explicó Safa.

Sin embargo, la comunicación continuó hasta que finalmente la mujer comenzó a contar más sobre su pasado. Safa dijo que la mujer sólo quería compartir su historia.

«Me acaba de decir que él también solía estar conmigo», dijo Safa.

De la confesión presentada, Safa reveló que la mujer de las iniciales A provenía del mundo del modelaje.

«Modelos de revistas para adultos», añadió.

Aunque no afirmó la forma exacta de relación que había existido, Safa admitió que había notado que había una relación que era más que solo amistad.

«Tal vez estén relacionados, tal vez estén saliendo, no sé qué», supuso.

«Sí (citas) dijo», añadió Safa.

Lo que hizo que Safa se convenciera aún más de la existencia de la mujer fue la interacción directa que había ocurrido. Destacó que la cuenta que lo contactó no era una cuenta falsa.

«No hay (pruebas), son sólo palabras».

«Pero no es una cuenta falsa, la conocí en un café en Yakarta. No puede mentir, verdad, porque ya conocí a esa chica», explicó la mujer nacida en 1997.