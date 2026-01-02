Lo abofetearon y lo encerraron en el sótano

En un nuevo documental revelador sobre su vida y carrera, persecucion chevy alega que sufrió abuso físico cuando era niño a manos de su madre y su padrastro.

En “I’m Chevy Chase and You’re Not”, que se estrenó el 1 de enero en CNN, Chase y su familia y amigos dijeron que lo golpearon, lo encerraron en un armario y lo despertaban continuamente con violencia.

Los padres de Chase se divorciaron cuando él tenía unos 4 años y ambos se volvieron a casar rápidamente. Describió a su padrastro, John Cederquist, como “sin humor”. El medio hermano de Chase, también llamado John Cederquist, dijo: «Mi padre tenía un ataque de ira y podía arremeter con un solo golpe… No aceptaba nada que percibiera como insolencia. Chevy era insolente».

La esposa de Chase, Jayni, dijo que la primera vez que pasó la noche con Chase y lo despertó, él “se estremeció”. “Él explicó: ‘Bueno, mi madre me despertaba abofeteándome’. Desde que era pequeño, ¡zas!” ella dijo.

La madre de Chase, Cathalene Browning, se describe en el documental como «una bolsa de gatos, ciertamente en el espectro esquizoide».

“Esta era una mujer fuera de control a quien recuerdo y digo que lo siento por ella”, dijo Chase. «Ella tenía sus propios problemas, algunos malos. Pero abusó físicamente de mí».

Peter Aaron, amigo del comediante, dijo que Chase le contó historias sobre las «cosas terribles que le sucederían cuando era joven, cosas como estar encerrado en el armario». El hermano de Chase, Ned, añadió: «Había un sótano y lo enviaron allí porque había cometido un desastre en la escuela».

en un entrevista con The New York Times En una publicación publicada el viernes, Chase aludió a que le «golpearon con una vara de medir el trasero desnudo y la parte posterior de las piernas hasta que quedaron tan magulladas que alguien más se dio cuenta».

Chase sería castigado por recibir malas calificaciones en la escuela, pero, irónicamente, dijo que estaba fallando académicamente debido al abuso. “Mientras que otros se concentraban en sus deberes, yo no tenía esa posibilidad”, dijo. “Siempre estuve preocupado por una cosa u otra que tuviera que ver con mi propia salud”.

Chase detalló un incidente en el que él y Ned estaban desayunando y su padrastro bajó las escaleras «y comenzó a abofetearme en la nuca». Ned recordó: «Me levanté y dejé claro que no creía que fuera momento para el castigo corporal. Y John Cederquist se sentó y yo me senté».

“En ese momento supe que Ned estaba allí para ayudarme”, dijo Chase. «Ese fue un gran momento para nosotros».

Cuando la directora Marina Zenovich le preguntó si hubo un momento en el que Chase se alejó de su madre y su padrastro y nunca los volvió a ver, Chase fingió aplastar una mosca en su frente y luego se lamió los dedos como si se estuviera comiendo el insecto imaginario. «¿Lo siento?» preguntó, medio sonriendo.

La familia y los amigos de Chase describieron cómo su trauma influyó en su comedia (un “mecanismo de afrontamiento”) y cómo pudo haber contribuido a su lucha contra la depresión en su vida posterior. «Eso lo moldeó. Usó la comedia, usó el humor como una forma de enmascarar lo que estaba sucediendo en su interior. Y eso continúa. Continúa hasta el día de hoy», dijo Emily Chase, su hija menor. “Él bromea desde la mañana hasta la noche y no sabes lo que está pasando… Así es como siempre lidiaba con los problemas de su vida”.

“Soy Chevy Chase y tú no” ahora está disponible para verlo en las plataformas de transmisión de CNN.