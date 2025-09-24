LLUVOS DE CALKATA: Bengala Gobierno proporcionará Rs 2 lakh Ex Gratia a los parientes de los muertos







El primer ministro de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, declaró el miércoles un pago ex Gratia de Rs 2 lakh cada uno a los familiares de los que perdieron la vida debido a lluvia-Roinados en todo el estado, informaron el PTI.

Mientras defendía la respuesta de su administración a la lluvia torrencial que dejó a Kolkata y áreas vecinas anegadas, Mamata Banerjee criticó al gobierno central por no dañar el río Ganga y también responsabilizó a las autoridades ferroviarias metropolitanas parcialmente responsables de las inundaciones en Salt Lake debido a los trabajos de construcción en curso.

Desde el martes, al menos 10 personas han muerto en incidentes relacionados con la lluvia, con nueve electrocutados en Kolkata después de que, según los informes, entran en contacto con cables eléctricos expuestos o desatendidos en áreas inundadas, según los funcionarios, informó el PTI.

Mamata Banerjee instó a la Corporación de suministro eléctrico de Calcuta (CESC), que suministra electricidad a Kolkata y las regiones circundantes, a ofrecer Rs 5 lakh en compensación a las familias de quienes murieron debido a la electrocución. También prometió el apoyo laboral del estado para las familias afectadas.

«El gobierno estatal extenderá Rs 2 lakh Ex Gratia a cada familia en duelo. Si bien el dinero no puede devolver vidas, garantizaremos trabajos para sus familias, incluso si CESC no lo hace», afirmó, mientras instó a CESC a aceptar la responsabilidad de las muertes, según el PTI.

Hablando durante la inauguración de la ekdalia durga puja en el sur de Kolkata, Mamata Banerjee dijo que había estado monitoreando la situación de cerca desde el martes, y afirmó que el agua había retrocedido desde la mayoría de las partes de la ciudad en unas pocas horas.

«En siete horas, logramos drenar el agua. Me quedé despierto hasta las 2 de la mañana para asegurarme de que no hay inundaciones frescas. La mayoría de las áreas ahora están claras», agregó, según el PTI.

Sin embargo, ella reconoció que áreas como Thanthania, College Street y BallyGunge permanecieron sumergidas hasta el martes por la mañana.

Dibujando comparaciones con las catastróficas inundaciones de 1978, Banerjee dijo: «Fue como un burbujo de nubes. No hemos sido testigos de la lluvia de esta escala en años, posiblemente peor que 1978».

El primer ministro señaló los dedos al gobierno central por la negligencia de larga data de las operaciones de dragado en el Ganga y las áreas de captación relacionadas.

“Kolkata Port, Farakka Barrage y el Maitón de DVC no han llevado a cabo dragado en los últimos 20 años. Lluvia En Bihar o Uttar Pradesh fluye a Bengala. Nos queda manejarlo solo ”, dijo el primer ministro, según el PTI.

Banerjee también culpó a las autoridades ferroviarias de Metro por empeorar el anegado en Salt Lake, un destacado distrito comercial, debido a la mala gestión del sitio de construcción.

«La construcción del metro ha causado bloqueo; las sacos de arena, las tuberías y los escombros se han dejado descuidadamente. Ayer, visité Salt Lake y el área estaba inundada», dijo Banerjee.

Ella criticó el vertido de los escombros de la construcción y los desechos domésticos en desagües, contribuyendo aún más a las inundaciones. «A pesar de los contenedores que se proporcionan, las personas todavía están obstruyendo el sistema de drenaje», se lamentó.

El martes, gran parte de Kolkata se detuvo debido a una fuerte lluvia durante la noche, sumergiendo caminosLos viajeros que se extienden e interrumpen la vida normal.

(con entradas PTI)





