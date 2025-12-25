Lluvias intensas e inundaciones repentinas golpean nuevamente a Agam West Sumatra

TengoVIVA – Inundaciones repentinas golpeó de nuevo RevisarDistrito de Tanjung Raya, Regencia de Agam, Sumatra Occidental, jueves 25 de diciembre de 2025. Se produjeron inundaciones debido al desbordamiento del río Batang Aia Pisang después de que unas precipitaciones bastante intensas azotaran la zona el jueves por la tarde.

Lea también: Los lugares de baño de ducha de Tegal 13 y 5 de Guci están cerrados temporalmente después de inundaciones repentinas



El jefe del subdistrito de Tanjung Raya, Al Hafid en Lubuk Basung, dijo que decenas de casas fueron inundadas con agua y barro rocoso en Jorong Pasar, Nagari Maninjau, distrito de Tanjung Raya.

«El agua acompañada de material rocoso y lodo golpeó decenas de casas en Jorong Pasar Maninjau, incluida la carretera que conecta Lubuk Basung-Bukittinggi», dijo.

Lea también: Zona turística de Guci Tegal afectada por inundaciones repentinas



Dijo que las inundaciones repentinas también dañaron casas a lo largo del río Batang Aia Pisang.

Sin embargo, el número total aún no está disponible porque los gobiernos del subdistrito y de nagari todavía están recopilando datos sobre el impacto de la inundación repentina. «No hubo víctimas y se están recopilando datos sobre las casas dañadas», afirmó.

Lea también: El Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura dice que las reparaciones de la carretera entre Padang y Bukittinggi a través del valle de Anai están completas en un 90%



Actualmente, añadió, las precipitaciones siguen siendo elevadas. En estas condiciones, hizo un llamamiento a los vecinos para que siempre estén más concienciados sobre las inundaciones posteriores.

Anteriormente, inundaciones repentinas también azotaron el área después de que un deslizamiento de tierra río arriba en Kelok 28 hizo que el río se volviera poco profundo. Por este motivo, el gobierno local ha desplegado equipo pesado para normalizar el río. (hormiga)