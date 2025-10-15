¡Lluvia de dinero en octubre! Plaza Indonesia distribuye dividendos en efectivo de más de 268 mil millones de IDR

Jacarta – Emisor que controla centros comerciales de lujo en el centro de Yakarta, PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN), anunció un plan de división dividendo efectivo provisional para el ejercicio 2025. La empresa desembolsará fondos por valor de 268,7 mil millones de IDR.

El reparto de dividendos a cuenta ya es una decisión del Consejo de Administración que recibió luz verde del Consejo de Comisarios el 13 de octubre de 2025. Cada inversor aceptará cómo por un importe de 78 IDR por acción.

«La Compañía tiene la intención de distribuir dividendos a cuenta a los accionistas de la Compañía por un monto de 268.717.283.480 IDR que se distribuirán a 3.535.753.730 acciones en circulación», dijo el director de PT Plaza Indonesia Realty Tbk, Evy Tirtasudira, citado en la divulgación de información el miércoles 15 de octubre de 2025.

El cálculo del dividendo se refiere a datos financieros hasta el 30 de junio de 2025. La Compañía registró un beneficio neto atribuible a la entidad matriz de 265,53 mil millones de IDR.

Mientras tanto, el saldo de ganancias retenidas cuyo uso no está restringido alcanzó los 10,12 billones de rupias. Con un patrimonio total de 11,27 billones de IDR.

En 2024, la empresa distribuirá dividendos dos veces, que se pagarán el 4 de junio de 2025 y el 25 de octubre de 2025. El valor de los dividendos distribuidos es de 96 IDR por acción y 67 IDR por acción, respectivamente.

A continuación se muestra el calendario completo de reparto de dividendos a cuenta de las acciones de PLIN para el ejercicio 2025 que los inversores deben conocer para no quedarse atrás. ¡Nota!

Fecha Cum Dividendo en Mercado Regular y Mercado Negociado: miércoles 22 de octubre de 2025

Fecha Ex-Dividendo en Mercado Regular y Mercado Negociado: jueves 23 de octubre de 2025

Fecha acumulada del dividendo en el mercado de contado: viernes 24 de octubre de 2025

Fecha ex dividendo en el mercado de contado: lunes 27 de octubre de 2025

Fecha de registro: viernes 24 de octubre de 2025

Fecha de Pago de Dividendos: viernes 31 de octubre de 2025