¡Lloro roto! Reza Arap se arrodilló en el funeral de Lula Lahfah

Jacarta – Reza árabe Oktovian no pudo contener las lágrimas cuando entregó a su amante. Lula Lahfahal cementerio. Esta tarde, sábado 24 de enero de 2026, Lula Lahfah fue enterrado en el cementerio público Rawa Trate (TPU), Cakung, en el este de Yakarta.

En este ambiente tan emotivo, se vio que Reza Arap no pudo contener su tristeza. En el video que se volvió viral en Instagram, se ve a Reza Arap sollozando hasta caer de rodillas porque no podía soportar ver cómo enterraban a Lula Lahfah. Incluso gritó y luchó como si nadie pudiera escuchar sus deseos.

«¡No me importa!» dijo Reza Arap, citando el vídeo de Instagram @rumpi_gosip, del sábado 24 de enero de 2026.

Una atmósfera de tristeza envolvió el cortejo fúnebre de Lula Lahfah, que fue solemne y lleno de emoción. Reza Arap parecía estar al lado de la tumba, viendo partir a su amante por última vez.

El integrante del grupo musical Weird Genius se vio incapaz de contener las lágrimas cuando el cuerpo de Lula fue bajado a la tumba, reflejando su profunda tristeza por la pérdida que experimentó.

Varios familiares, amigos y fans también llenaron el lugar del entierro para presentar sus últimos respetos.

Anteriormente, se había orado por el cuerpo de Lula Lahfah en la mezquita RSPAD Gatot Subroto, en el centro de Yakarta, antes de ser enviado a su lugar de descanso final. La procesión transcurrió de manera ordenada y con estrictas medidas de seguridad por parte de las partes relacionadas.

Según información policial, Lula Lahfah fue encontrada muerta en la habitación de su apartamento en el área de Essence Dharmawangsa, en el sur de Yakarta, el viernes 23 de enero de 2026, alrededor de las 18.44 WIB. Esta información fue transmitida por el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto.

Antes de ser enterrado, el cuerpo fue guardado en la funeraria de la zona de Fatmawati, en el sur de Yakarta. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Hospital Militar Gatot Subroto para someterse a una serie de procesos administrativos y exámenes antes de finalmente ser enterrado. El fallecimiento de Lula Lahfah dejó un profundo dolor a su familia y a sus seres más cercanos.