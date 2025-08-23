Llorando en el corazón de Donnarumma

VIVA – Gianluigi Donnarumma Incapaz de contener las lágrimas al decir adiós llena de emoción a los seguidores Paris santo-Gain (PSG). El momento tuvo lugar después de que Les Parisiens ganó 1-0 victoria sobre Angers en el partido inaugural de la Ligue 1, viernes 22 de agosto de 2025, hora local.

Fabian Ruiz se convirtió en un héroe del PSG a través de su único gol en el minuto 50. Pero el mayor centro de atención fue en realidad en Donnarumma, que seguramente no estaría con uniforme de PSG.

El portero de 26 años no entró en el escuadrón. Apareció después del partido con una sudadera con capucha y jeans. Achraf Hakimi incluso lo empujó deliberadamente a la primera fila, para que Donnarumma pudiera saludar inmediatamente al PSG Ultras.

La cara de Donnarumma parecía pesada. El héroe del PSG cuando ganó la Liga de Campeones de 2025 varias veces se agitó, dio una aplausia posterior y casi derramó lágrimas para ver a los fanáticos gritar su nombre.

Según el informe del Daily Mail, Donnarumma es solo un paso Manchester City. Se dice que el agente del jugador es intenso conversaciones con los funcionarios ciudadanos antes del cierre del mercado de transferencias.

El PSG en sí está listo. Trajeron el talentoso joven portero Lucas Chevalier de Lille para ocupar el puesto de Donnarumma.

Manchester United estaba vinculado a Donnarumma, dada la condición de la crisis del portero. Pero, según los informes, la oportunidad era pequeña porque las demandas de las estrellas eran demasiado altas para ser redimidas por los Red Devils.