Llorando después de ser examinada por una investigación criminal, Lisa Mariana insistió en la sangre de la carne de sus hijos Ridwan Kamil

Yakarta, Viva – Drama del drama de Selebgram Lisa Mariana con el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamilnuevamente calentado. Después de ser examinados por los investigadores de la Ley Criminal de Siber de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía, Lisa insistió en el 1,000 por ciento que su hijo, CA (3), era la carne y la sangre de RK, aunque los resultados de las pruebas de ADN de la policía nacional Pusdokkes declararon lo contrario.

Con una cara tensa, Lisa afirmó sentirse conmocionada al ver los resultados de la prueba de ADN ofrecida por la policía. Lloró cuando le dijo esto al equipo de medios.

«También estoy 1,000 por ciento seguro de que es su hijo. Su hijo, el Sr. Ridwan Kamil. Porque me sorprendió, vi por encima de los resultados hasta que no pude decir», dijo Lisa a la tripulación de los medios, el jueves 11 de septiembre de 2025.

La celebridad de Lisa Mariana llegó al KPK

La declaración fue fortalecida por su asesor legal, con Diana Hutapea. Consideró que había una parte de los resultados de la prueba que mostraban la similitud. Entonces, pidieron que se realice una prueba de reo en un hospital en Singapur.

«Es decir, la mitad de los resultados de las pruebas del Sr. Ridwan Kamil son similares a Baby Azura [Anak Lisa]. Entonces, más la mitad es idéntica, la mitad no es idéntica. Por lo tanto, antes en BAP, Lisa Mariana ha expresado objeciones a los resultados de la prueba de ADN «, dijo Beru.

A tener en cuenta que Ridwan Kamil informó oficialmente a Lisa Mariana a Policía de investigación criminal el 11 de abril de 2025. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

Lisa se informó con una sospecha en capas, a partir de la ley número 1 de 2024 con respecto a la información y las transacciones electrónicas (ITE) al Artículo 310 y 311 del Código Penal relacionado con la difamación. Ahora, el caso continúa en el centro de atención público, especialmente después de que los resultados del ADN desestimaron el tema delicado que se había discutido ampliamente.