Llevar ‘Dream más grande’, MMSGI y Line Foundation empoderando a la comunidad en el campo de la educación

Yakarta, Viva – Energy Unicorn Company sostenibleGrupo MMS Indonesia (Mmsgi), coopere con la vida de la vida después de la mina (línea) para reforzar su compromiso de presentar un impacto social sostenible a través de programa ‘Sueño más grande‘.

El Director Ejecutivo (CEO) de MMSGI, Sendy Geti dijo, a través del programa de sueños más grande, su partido se comprometió a presentar cambios positivos en el campo de la educación y el empoderamiento comunitario en el pilar de la educación.

«Esperamos crear un impacto real, sostenible y más amplio para que los niños indonesios se atrevan a soñar más», dijo Sendy en su declaración, el viernes 26 de septiembre de 2025.

La alegría de los niños de primaria que se animan a la escuela ayunando juntos

Explicó que este programa fue diseñado con varios pilares de enfoque que se pueden ejecutar de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Para el Pilar de la Educación, Bigger Dream comenzó en Yakarta con el objetivo de renovar una escuela cada año, así como presentar apoyo a los estudiantes y maestros a través de la provisión de instalaciones de aprendizaje y actividades de voluntariado.

Este año, además de las actividades en curso en Yakarta, Bigger Dream también está presente en Bali con una serie de acciones que combinan atención ambiental, apoyo educativo y empoderamiento comunitario.

La serie de actividades en Bali comenzó con una acción de limpieza de la costa alemana, Badung Regency, que involucró a la comunidad voluntaria de Dewata Shelter, Miss Tourism International Indonesia 2025 Ni hizo Dwiguna Pradyaniswari, así como docenas de otros voluntarios.

Después de la actividad en la playa, el grupo continuó la acción social al canalizar las donaciones para los residentes afectados por las inundaciones en la aldea de Ubung Kaja, Denpasar. Se espera que la asistencia en forma de alimentos y bolsas escolares que contengan equipos de aprendizaje alivien la carga de la comunidad y mantenga el entusiasmo de los niños para permanecer en la escuela posterior al desastre.

A continuación, mmsgi y Fundación de línea Continuando con el programa visitando la Bali Defective Child Development Foundation (YPAC) en Jimbaran. También renovan el techo y la pintura de las aulas, para crear un ambiente de aprendizaje más seguro y cómodo.

«Además de las renovaciones, la asistencia en forma de alimentos y otras instalaciones de apoyo también se entrega para apoyar las necesidades diarias de los ocupantes dormitorios. Se espera que este paso pueda aumentar la motivación del aprendizaje mientras brinda comodidad para los niños en YPAC», dijo.

Del mismo modo, el presidente de la Fundación Line, afirmó Mochammad Bihar, esta colaboración es una clara prueba de preocupación que puede traer cambios sostenibles.

«El programa de ensueño más grande en Bali es una prueba de que el cuidado puede ser un movimiento conjunto. Estamos abiertos a cualquiera que quiera canalizar el programa ampliamente impacto, porque solo con la colaboración podemos crear cambios concretos para la gente de Indonesia», dijo.