Llevar a la selección de Indonesia a los cuartos de final de la Copa Asiática 2027

VIVA – Juan Herdman cada vez más cerca de comenzar un nuevo capítulo en su carrera como entrenador juntos equipo nacional de indonesia. PSI Se dice que es sólo cuestión de tiempo presentar al técnico británico como una figura que se espera pueda recuperar la confianza del público en la plantilla de Garuda.

El nombramiento de Herdman se produce en medio de una gran presión de la federación, tras el fracaso de los objetivos durante la era Patrick Kluivert que cerraron las posibilidades de Indonesia de llegar al Mundial de 2026. Con una sólida trayectoria a nivel internacional, Herdman tiene ahora a su cargo una misión clara a medio plazo: sentar las bases del equipo para Copa Asiática 2027.

medios canadienses, Despertando al rojoinformó que John Herdman había llegado a un acuerdo con PSSI para gestionar la selección nacional de Indonesia. Se dice que el acuerdo incluye objetivos específicos, uno de los cuales es llevar a Indonesia al menos a los cuartos de final de la Copa Asiática de 2027.

Este objetivo es un paso más en los logros de la selección de Indonesia en la Copa Asiática de 2023. En ese torneo, el equipo de Garuda pudo avanzar a los octavos de final antes de que su progreso se detuviera tras perder ante Australia. PSSI considera que desde entonces se ha producido un desarrollo bastante constante.

En el mismo informe se afirmaba que 2026 sería una fase crucial para Herdman. Este período se centra en la formación del equipo, la evaluación de la composición de los jugadores y la preparación de un marco de juego más sólido antes de entrar en la gran agenda para la Copa Asiática de 2027.

«Herdman aprovechará el tiempo, incluido el cambio de año, para prepararse para la Copa Asiática de 2027», escribió. Despertando al rojo. Los medios también subrayaron que la federación había fijado una hoja de ruta bastante clara para su nuevo entrenador.

Herdman no solo se encargará de la selección absoluta, sino que también planea desarrollar directamente la selección nacional sub-23 de Indonesia. Este doble papel tiene como objetivo acelerar el proceso de regeneración y garantizar que el camino de ascenso de los jugadores jóvenes al primer equipo esté más estructurado.

«Además de dirigir la selección absoluta, Herdman también será responsable de la selección indonesia sub-23», continúa el informe. Este enfoque se considera importante para mantener la continuidad del desempeño de la selección nacional a largo plazo.

Sin embargo, los desafíos que le esperan a Herdman no son fáciles. La atmósfera estresante del fútbol indonesio, combinada con la decepción de los aficionados por fracasos anteriores, se ha convertido en una prueba mental en sí misma. Las altas expectativas del PSSI significan que cada resultado será objeto de un intenso escrutinio.