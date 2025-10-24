¡Lleno de estrellas y promociones doradas, Pegadaian celebra el festival Tring! en 12 ciudades de Indonesia

Jacarta – PT pegadiano Damos una calurosa bienvenida a la presencia de la aplicación más nueva. trinchar! por Pegadaian, mediante la celebración del Festival Tring! en 12 ciudades repartidas por toda Indonesia. Este gran festival se llevará a cabo del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2025 y será una introducción y un marcador oficial de la presencia de la aplicación entre la sociedad indonesia.

Este evento está diseñado como un festival integral que combina educación sobre inversiones en oro con música y entretenimiento de estilo de vida. La directora de marketing, ventas y desarrollo de productos de PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, expresó su esperanza de que a través de Tring! Festival, el público podría familiarizarse más y rápidamente con la aplicación insignia de Pegadaian.

«Esta era digital cada vez más dinámica exige que nunca dejemos de innovar. La aplicación Tring! es una prueba clara de cómo estamos comprometidos y nos esforzamos por brindar comodidad y conveniencia a las personas para obtener financiamiento e invertir al alcance de su mano. Mientras tanto, el Festival Tring! es nuestra forma de presentarlo al público. ¡Esto no es solo un festival, sino un movimiento para invitar a todos a planificar sus finanzas #StartFromTring!» dijo Selfie, citado en un comunicado de prensa del viernes 23 de octubre de 2025.

Las casas de empeño convierten la educación financiera en una experiencia divertida. ¡En el Tring! Festival, el público puede aprovechar varios stands educativos, incluida la Gold Clinic & Gold Bazaar, donde el público puede consultar sobre inversiones y obtener ofertas de oro a precios especiales.

El público también puede aprender trucos de inversión inteligentes de la mano de expertos a través de seminarios y programas de entrevistas sobre oro. ¡La presencia de Tring! Rincón que proporciona una zona interactiva para experimentar la facilidad de las transacciones de oro a través de la aplicación Tring. completa aún más la emoción de la serie de actividades.

«Hemos preparado entretenimiento con un elenco de músicos que harán que el Festival Tring! sea inolvidable. Esta es una oportunidad para que el público experimente un festival educativo, además de poder conocer a sus ídolos. Compruebe de inmediato el lugar y la hora del Festival Tring! más cercano y los artistas que actuarán allí, porque cada lugar brindará una experiencia única», dijo el jefe de la división de marketing de PT Pegadaian, Yudi Sadono.

¡Durante el festival, Pegadaian también ha preparado varios atractivos descuentos y promociones específicamente para los usuarios de Tring! que solo se puede obtener en Tring! Ubicación del festival.