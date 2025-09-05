Buenos Aires Alive – Los momentos emocionales ocurrieron en el Monumental Stadium, Buenos Aires, J People in the Morning Wib, 5 de septiembre de 2025, cuando Lionel Messi Sometido a su último partido de clasificación de la Copa Mundial en Argentina.

El capitán Equipo nacional de Argentina llevó a su país a ganar convincentemente 3-0 Equipo nacional venezolanomientras deja un camino profundo en los corazones del público argentino.

La atmósfera de la emoción se ha sentido desde la sesión cálida. Reportado por 433, Messi no pudo contener las lágrimas mientras se preparaba con sus colegas. El apoyo de decenas de miles de seguidores que empacaron el estadio se sumó a los fuertes matices de separación para la leyenda.

Dos objetivos especiales para Argentina

Messi demuestra que sigue siendo la vida de Argentina. Marcó dos goles en los minutos 39 y 80, mientras que Lautaro Martínez donó otro gol en el minuto 76.

El momento más conmovedor ocurrió cuando el primer gol de Messi. Julian Álvarez, que en realidad tiene una oportunidad de oro para marcar un gol en realidad, decidió dar un pase a Messi, para que el capitán pudiera registrar su nombre en el marcador en este partido especial. La acción provocó una ovación de pie de todos los estadios, un símbolo de respeto por La pulga.

Hermoso partido de despedida

La victoria por 3-0 sobre Venezuela no fue solo tres puntos para Argentina, sino también la celebración de la brillante carrera de Messi con el equipo nacional. Muchos creen que esta pelea es la última calificación para la Copa Mundial de Messi en su tierra natal, hacia el final de su progreso a nivel internacional.

La superestrella le ha dado todo a Argentina, incluido el Trofeo de la Copa Mundial 2022 que confirma su estado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.