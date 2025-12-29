Lleno de emoción, la donación de 10.300 millones de IDR distribuida al 100 por ciento Ferry Irwandi se despide

VIVA – Figura pública, Ferry irwandi reveló que los fondos donación Se ha distribuido un valor de 10.300 millones de IDR para las víctimas del desastre de Sumatra. Tras esto, anunció que abandonaba la zona del desastre.

En el vídeo que subió durante más de 20 días, él y un equipo de voluntarios han asignado donaciones de ayuda en varios puntos de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

«A través de este vídeo informaré a todos mis amigos que los fondos que recaudamos en la campaña con Kitabisa por valor de 10.300 millones de euros han sido asignados. La mayor parte se ha distribuido directamente a la comunidad, el resto está en proceso de distribución», dijo Ferry Irwandi, citado desde su cuenta personal de Instagram, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Ferry Irwandi también dijo que las personas que habían donado a través de la campaña que creó en noviembre pasado podían acceder a información sobre la distribución de fondos a través de la página de inicio de Kitabisa o su cuenta personal de Instagram. Destacó que su partido había preparado un informe transparente sobre la distribución de estas donaciones.

«Para aquellos que quieran ver el progreso, informes, seguimiento, pueden verlo en la página de inicio de Kitabisa, pueden verlo en el correo electrónico y pueden verlo en mis redes sociales y las de Kitabisa. Todo está bien documentado», dijo.

Con la distribución de las donaciones que había recaudado, Ferry también recibió permiso para salir de casa. Tampoco olvidó pedir disculpas si hubo alguna deficiencia o error durante la distribución de la ayuda. inundaciones de sumatra.

«A través de este vídeo, también quiero permiso para despedirme de todos mis amigos, permiso para irme a casa primero y me disculpo por todos mis defectos y errores. Siento que hay tantas cosas que podría haber hecho más, así que lo siento», dijo.

Ferry también se disculpó con el público por no seguir proporcionando donaciones a las víctimas de las inundaciones en Sumatra. Esto se debe a sus limitaciones físicas, si se ve obligado a hacerlo, dijo Ferry Irwandi, en realidad no será óptimo.

«También pido disculpas a mis amigos que esperan que pueda empezar a donar de nuevo, tengo muchas ganas de hacerlo pero mi salud y mi condición física ya no son las adecuadas, han llegado a sus límites, han llegado a sus límites. Si lo fuerzo, perjudicará a muchas personas y los resultados definitivamente no serán óptimos. No se preocupen, todavía hay muchos otros eventos para recaudar fondos, sólo busquen los mejores en los que puedan confiar», dijo.