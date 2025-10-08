Lleno de desafíos pero se puede controlar.

Yakarta, Viva – Ministro de FinanzasPurbaya Yudhi Sadewa admitió que en su primer mes como Ministro de Finanzas obtuvo mucho desafío Aunque seguro que todo sigue arreglado. revisado.

Lea también: Protestado por el sacrificio de TKD, Purbaya pidió a los gobernadores que se centren en arreglar la absorción presupuestaria



«La impresión (ser Ministro de Finanzas) es interesante. Lleno de desafíos, pero definitivamente podemos controlarlo», dijo Purbaya en Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Purbaya admitió que el peso de su responsabilidad actual le hacía sentir que había sido Ministro de Finanzas durante un año. Incluso bromeó que bendiciones departamento Así de estratégico, ahora puede reunirse con los periodistas todos los días.

Lea también: Los atrasos de impuestos han comenzado a pagarse a plazos, Purbaya: ya en Rp. 7 billones





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, nuestra edición APBN de septiembre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Se sabe que Purbaya fue nombrado Ministro de Finanzas en sustitución de Sri Mulyani Indrawati el 8 de septiembre de 2025. En un mes en el cargo, Purbaya había dado una serie de pasos importantes.

Lea también: Prabowo inauguró oficialmente a Matthew y Aryoko como gobernador del gobernador de Papúa



La primera maniobra que tomó fue trasladar fondos gubernamentales del Banco de Indonesia (BI) a la Asociación de Bancos de Bancos Estatales (Himbara) por valor de 200 billones de rupias.

La política apunta a aumentar la liquidez y reducir el costo de los fondos, lo que eventualmente puede impulsar el crecimiento del crédito, el consumo y la inversión, así como efectos multiplicadores sobre el crecimiento económico.

Después de Himbara, Purbaya también planea colocar fondos gubernamentales o más saldos presupuestarios (SAL) APBN en el Banco de Desarrollo Regional (BPD).

Luego, Purbaya dio certeza sobre el destino del aumento planificado del impuesto especial sobre los cigarrillos o el impuesto especial, donde decidió cancelar el plan.

Afirmó haber preparado otra estrategia para mantener los ingresos estatales y la sostenibilidad de la industria tabacalera.