¿Llenar la gasolina más lentamente para que pueda obtener mucho? Esto es pertamina dijo

Yakarta, Viva – Se considera que los problemas relacionados con la velocidad del dispensador de boquilla de la estación de servicio afectan la dosis combustible (Bbm) Volver sobresaliendo en las redes sociales. Muchos ciudadanos piensan que cuanto más lento es el flujo de combustible, la cantidad que sale será más apropiada.

En algunas cargas de video viral, los usuarios de la estación de servicio parecen ser recomendados que elijan la velocidad de la boquilla más baja al llenar BBM. Afirman que de esa manera, el reabastecimiento de combustible será más preciso según la medida.

Respondiendo a las noticias, Pertamina Patra Niaga aclaró que la percepción era incorrecta. Según Pertamina, la velocidad de la boquilla no tiene una relación directa con el volumen de combustible emitido.

«La boquilla de velocidad solo regula la tasa de flujo, no la cantidad de combustible que ingresa al tanque del vehículo», explicó el vicepresidente de Secretario Corporativo de Pertamina Niaga, Heppy Wulansari, dijo que dijo Viva Automotive De la declaración oficial, miércoles 6 de agosto de 2025.

Heppy explicó que la velocidad de uno era la más lenta y la velocidad de tres era la más rápida. Aun así, cada configuración de velocidad todavía produce el volumen de BBM de acuerdo con los números en el dispensador.

Pertamina asegura que todos sus dispensadores de estación de servicio hayan pasado por un proceso de calibración y recalcación de rutina. Este procedimiento tiene como objetivo garantizar que la dosis de combustible siempre sea apropiada según los estándares.

«Nuestro equipo de llenado de combustible ha sido verificado regularmente por la institución autorizada para que la comunidad obtenga el mejor servicio», dijo. Afirmó que el sistema de medición digital no se vio afectado por la carga rápida o posterior.

Por lo tanto, los consumidores no necesitan preocuparse por las diferencias en la dosis de combustible en función de la velocidad de la boquilla. El volumen que sale sigue siendo consistente, sin importar el flujo es rápido o lento.

Pertamina insta a las personas a no creer fácilmente en la información que no se demuestra que sea cierta. También alentaron a los residentes a informar estaciones de servicio sospechosas de cometer violaciones.