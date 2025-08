Llenar el chat de pilu azizah salsha y la fuga de la madre, fortalecer la señal de la tarjeta doméstica?

Yakarta, Viva – Celebgram Household Azizah salsha y futbolista Pratama Arhan De vuelta en el foco público. Esta vez, una captura de pantalla de conversación privada entre Azizah y su madre, Nurul Anastasya, que se distribuyó ampliamente en las redes sociales, se convirtió en el material de la cálida charla de ciudadanos.

Leer también: Sube un video de máscara mientras come, Netizen Pergoki Azizah Salsha no usa un anillo de bodas



En la captura de pantalla, Nurul Anastasya, quien también es la esposa del político Andre Rosiade, envió un mensaje completo a la princesa. Entregó oraciones, recordó oraciones y expresó un anhelo profundo a él llorar. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Espero que estés sano y siempre en la protección de Allah … perdona a Ummi, no te vayas 5 veces, no te vayas a Allah», escribió Nurul Anastasya, citado el miércoles 6 de agosto de 2025.

Leer también: ¿Fotos de jugar a Padel con un antiguo viral, Azizah Salsha Tent the Netizens?



«Umi Abi querido hermano, Umi extrañaba hermano. De repente llorando», continuó en un mensaje que era muy conmovedor.

Sin embargo, la respuesta de Azizah Salsha fue la principal atención y provocó una gran especulación entre los ciudadanos. En su respuesta, Azizah insertó una pegatina para cubrir parte del contenido del mensaje, pero las oraciones de disculpa restantes permanecieron claras y llenas de emoción.

Leer también: Más popular: Pratama Arhan eliminó una foto de boda, Angry Andre Taulay Children se convirtió en testigo en el juicio de divorcio



«Perdona a mi hermano también, Mi, no puede ser un niño que Umi quiere, no puede ** Umi. Pero, el hermano ama a Umi», escribió Azizah.

La frase se interpretó inmediatamente como una forma de arrepentimiento y culpa de Azizah, que por muchos internautas se consideró como un signo de grietas en el hogar con Pratama Arhan. Se considera que la frase «no puede ser un niño que UMI» implica el fracaso para cumplir con las expectativas familiares, incluso en el mantenimiento del matrimonio.

Esta especulación se ve fortalecida por varios eventos anteriores que ya habían conmocionado al público. Uno de ellos, se sabe que Arhan ha eliminado las fotos de su boda con Azizah de su cuenta de Instagram. Además, Azizah también fue atrapada por la cámara haciendo ejercicio con su ex novia, Philo Paz, quien provocó rumores sobre su cercanía nuevamente.

Estos tres eventos, llenos de emoción de la madre, la pérdida de rastros de matrimonio en las redes sociales Arhan, así como el surgimiento de Philo Paz, formaron una serie de señales que conducen a una posibilidad: los hogares de Zize y Arhan estaban al límite.

Los internautas también cuestionaron la serie de eventos que sucedieron a la casa de la joven pareja. La mayoría de los fanáticos están preocupados de que este sea el final de su historia de amor.

«¿Está realmente separado?» dijeron ciudadanos.

«Primero, no se les gustan las fotos del otro en IG. En segundo lugar, la foto de la boda se elimina Arhan. En realidad, es una señal de que no están bien … realmente hechos ovt, yo, como fanáticos, tienen miedo de no estar de acuerdo con nuestras expectativas», dijo otro.

Sin embargo, otros intentan seguir pensando positivamente y esperan que esto sea solo un problema temporal.

«Zah … espero que tú y Arhan sigan siendo una pareja privada como esta, Zah. Deja que la gente fuera por las importantes narrativas que tú y Arho estén felices», dijeron los internautas.