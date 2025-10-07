Llena de tensión, la historia de la amputación del médico Nur Ahmad en las ruinas del edificio de internado islámico de Al Khoziny

Sidoarjo, Viva – El proceso de evacuación de las víctimas del colapso del edificio de la mezquita en Ponpes de Al Khoziny Sidoarjo todavía deja una historia. Uno de ellos es el proceso amputación que se llevó a cabo en una víctima de 14 años llamada Nur Ahmad.

Leer también: Cak Imin se reunió con el Ministro de Religión, discutiendo el edificio Ponpes no estaba de acuerdo con los estándares



Se sabe que Nur Ahmad tiene que someterse a una operación de amputación directamente bajo las ruinas del edificio. El proceso de amputación llevado a cabo por tres médicos del Hospital Regional de Notopuro Sidoarjo RT, ni es sin riesgo de seguridad. Entonces, ¿cómo tuvo lugar el proceso de cirugía de amputación? Especialista ortopédico y de traumatología RSUD RT Notopuro Sidoarjo, DR. Larona Hydravianto reveló estos momentos.

En el programa de noticias TVONE PETANG, el Dr. Larona reveló el lunes pasado que había recibido un teléfono del Director del Hospital Regional de Notopuro de RT Sidoarjo, relacionado con la existencia de una víctima bajo las ruinas y la posibilidad de necesitar amputación en el lugar.

Leer también: Alumni de Al Khoziny El internado islámico niega a Santri a unirse al edificio como castigo



«Alrededor de las 7 en punto, el director del hospital llamé para contarle en el lugar con el Regente, Dinkes, Basarnas y otros equipos auxiliares. Había una información de una víctima que estaba en una posición debajo de las ruinas que podrían necesitar amputación en el lugar porque no se pudo emitir ni sacarla.

Además, revelado por el Dr. Larona, quien fue acompañado por el jefe del Servicio de Salud local, tuvo una evaluación inicial de la condición de Nur Ahmad. En ese momento, la palabra Dr. Larona, la víctima, estaba en conciencia, pero solo podía responder con voz flácida.

Leer también: El equipo de DVI logró identificar 17 cuerpos de víctimas de al khoziny ponpes, esta es la identidad de las últimas 7 víctimas



«Entonces, en ese momento, estaba buscando asegurarme de que la conciencia de Nur Ahmad fuera, Nur Ahmad se dio cuenta de que acababa de llamar la respuesta ‘Sí, sí, sí, OUCH’ con una voz lenta. Las piernas pueden moverse a pesar de que es débil, la mano izquierda y la mano derecha hay un movimiento. El problema está en el brazo izquierdo intentando acercarse y verificar el pulso en su cuello, incluso es un pulso, incluso la mano derecha, hay un movimiento.