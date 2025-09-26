Llegando al Distrito Electoral, Rajiv Nasdem visitó a las víctimas del envenenamiento de MBG en el Cipongkor KLB Post

Yakarta, Viva – Miembro del parlamento indonesio de la facción del partido Nasdem, Rajiv mirar víctima envenenamiento Después de consumir Comer nutritivo gratis (MBG) en el MBG Preising KLB Post, Cipongkor District, West Bandung Regency, West Java el viernes 26 de septiembre de 2025.

Según los informes de la autoridad de salud local, las víctimas de envenenamiento por MBG fueron alrededor de 1,000 personas a partir del lunes 23 de septiembre de 2025.

«También estoy preocupado por este incidente. Vine no solo como representante de la gente, sino también como hermano. Quiero asegurarme de que el estado no cierre los ojos al sufrimiento de los ciudadanos, especialmente en West Bandung Regency», dijo Rajiv en el MBG envenenado KLB Post el viernes 26 de septiembre de 2025.

Rajiv escucha historias de padres y víctimas de envenenamiento por MBG. Él dijo que experimentaron síntomas de mareos, dolor de estómago, náuseas y falta de aliento después de comer alimentos nutritivos libres (MBG) en la escuela.

Sin embargo, continuó, se sorprendió cuando fueron tratados y luego regresaron a la casa que los síntomas podrían reaparecer.

«Por lo tanto, han sido tratados en el MGB Preising KLB Post, permitidos para ir a casa. Una vez a casa, recurrieron nuevamente y finalmente volvieron al tratamiento», dijo el miembro de la Comisión IV de la Cámara de Representantes.

Por esta razón, Rajiv se tomó el tiempo de visitar a las víctimas directamente para descubrir qué sucedió realmente en su área constituyente (distrito electoral) para que pudiera ser envenenamiento en masa después de comer MBG.

Se reveló, dijo Rajiv, representantes de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) transmitieron la existencia de errores técnicos del proceso de cocción realizado por la Unidad de Cumplimiento de Servicios de Nutrición (SPPG).

«El representante BNG dijo que el SPPG estaba cocinando demasiado temprano para que el plato fuera demasiado largo. Bueno, pedí no dejar que esto volviera a suceder», dijo Rajiv.

Por lo tanto, Rajiv alentó al Gobierno Regional (PEMDA) junto con las agencias relevantes para endurecer la supervisión de la distribución de alimentos, así como a garantizar la educación de seguridad alimentaria a la comunidad.

«Las personas tienen derecho a una garantía alimentaria saludable y segura. La seguridad alimentaria debe ser una prioridad, porque esto se refiere a los derechos básicos de cada ser humano», dijo Rajiv del Distrito Electoral de Java Occidental que cubre West Bandung Regency y Bandung Regency.

Miembro del Parlamento Indonesio de la Facción del Partido Nasdem, Rajiv visitó a las víctimas de MBG Envenening

Según él, este caso de envenenamiento no debe considerarse un incidente ordinario, sino que debe ser una advertencia o una alarma grave de que el sistema de seguridad alimentaria sigue siendo frágil. Porque, el caso de envenenamiento masivo del programa MBG como este no es la primera vez que sucede en Indonesia.

Entonces, Rajiv pidió al gobierno y a las partes interesadas que se tomen más serios sobre el ajuste de la supervisión que va desde materias primas, procesos de producción, hasta la distribución.

«No espere a una nueva víctima y luego se mueva. Quiero asegurarme de que el estado no cierre los ojos al sufrimiento de los ciudadanos. ¿Cuál es el punto de que hablemos de la autosuficiencia, si la comida que circula realmente enferma a las personas?

Además de visitar, Rajiv también brindó asistencia en forma de necesidades básicas a las víctimas y sus familias. Además, la asistencia en forma de medicamentos, alimentos y bebidas, bocadillos y gasolina para conductores de ambulancias.

Espera que estos pequeños pasos puedan aliviar una carga temporal, mientras que el gobierno realiza una evaluación exhaustiva.

«Esto no es solo una cuestión de salud, sino también una cuestión de confianza pública. Debemos asegurarnos de que la comunidad se sienta segura cada vez que consumen alimentos, tanto en el hogar, la escuela o las actividades sociales», agregó.