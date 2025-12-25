Llegando a zonas aisladas, Ampon Bang distribuye 25 toneladas de arroz a los refugiados en Gayo Lues

Jacarta – Condiciones posteriores al desastre de inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron a la Regencia Gayo LuesProvincia Acehgenerando profunda preocupación debido al corte de acceso al transporte y la distribución logística. Los daños a la infraestructura que alcanzaron el 70 por ciento han provocado que varias áreas, especialmente en el distrito de Pining, experimenten un aislamiento total.

El miembro de la Comisión VII de la RPD de la Fracción del Partido Golkar, Teuku Zulkarnaini o familiarmente llamado Ampon Bang, respondió rápidamente a esta condición inspeccionando directamente el lugar del desastre durante cuatro días, del 19 al 22 de diciembre de 2025.

Residuos de troncos después de la inundación en el centro de Tapanuli, Sumatra del Norte

En su revisión, Ampon Bang también atravesó un terreno accidentado caminando durante 10 horas hasta Gampong Pertik debido a un puente roto y el acceso a la carretera bloqueado por deslizamientos de tierra.

«Este es el problema más grave que siente la comunidad. Muchos residentes están aislados y en extrema necesidad. arroz«Sobre todo porque aún no hemos entrado en el período de cosecha», dijo Ampon Bang en su comunicado, citado el jueves 25 de diciembre de 2025.

En esta acción humanitaria, Ampon Bang distribuyó grandes cantidades de ayuda logística, entre ellas 25 toneladas de arroz, 3.000 cajas de fideos instantáneos y 3.000 litros de aceite de cocina. Además de la asistencia alimentaria, también inició servicios de salud gratuitos en forma de exámenes médicos y suministro de medicamentos a los residentes del distrito de Pining.

Este paso cuenta con el pleno apoyo de un equipo médico conjunto del Batallón C de la Brigada Móvil de la Policía de Aceh, elementos del TNI, así como personal médico del Hospital Gayo Lues, que se coordina directamente para garantizar que la comunidad reciba tratamiento en medio de un acceso limitado.

Además, Ampon Bang destacó la destrucción de la principal ruta de conexión entre el distrito de Pining y Blangkejeren, la capital de Gayo Lues Regency.

Informó que la única ruta que todavía estaba abierta era a través del suroeste de Aceh, mientras que el acceso al centro de Aceh y al sudeste de Aceh estaba completamente cortado.

Al ver la magnitud de los daños, instó al Gobierno central a intervenir de inmediato en el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura.

«Esta gestión no puede ser asumida sólo por el gobierno del distrito. He visto con mis propios ojos cómo la gente tenía que luchar para transportar cargas pesadas caminando durante horas», dijo.

El helicóptero Caracal de la Fuerza Aérea de Indonesia aterriza con ayuda en Bener Meriah, en el centro de Aceh.

Ampon Bang destacó su compromiso de seguir supervisando la recuperación de esta región. Espera que a esta medida de emergencia le sigan inmediatamente mejoras permanentes en el acceso por carretera para que la economía y la distribución logística en Gayo Lues vuelvan a la normalidad.