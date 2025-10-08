Llegada de un nuevo producto a la industria ligera de automóviles local, PRO7–RANS P730RS

Tangerang, VIVA – La industria del mercado de repuestos para automóviles en Indonesia continúa mostrando un rápido crecimiento en línea con el creciente interés de los consumidores en modificar y mejorar el rendimiento de los vehículos.

No sólo se centran en la apariencia, ahora muchos conductores también prestan atención a aspectos funcionales como la iluminación, la seguridad y el confort de conducción. Esta tendencia incentiva a diversos fabricantes locales a innovar para ofrecer productos con alta tecnología pero que aún sean asequibles.

Uno de los últimos proviene de la colaboración entre PRO7 y RANS que lanzó oficialmente el paquete. luces del coche P730RS, ofrece modernas soluciones de iluminación para usuarios de vehículos en diversos segmentos.



luces del coche Foto : VIVA.co.id/Yunisa Herawati

La colaboración entre PRO7 y RANS presenta el P730RS, un paquete completo de faros y faros antiniebla con la mejor tecnología de iluminación de su clase.

Este producto está dirigido a automovilistas que priorizan la seguridad y el confort a la hora de conducir de noche sin tener que gastar mucho dinero.

El P730RS viene con altas especificaciones. El faro 5700K tiene una luz de cruce de 55 vatios y una luz de carretera de 65 vatios que mide 3 pulgadas, mientras que la luz antiniebla está equipada con una luz de cruce de 40 vatios y una luz de carretera de 50 vatios del mismo tamaño.

La tecnología de iluminación utilizada produce un haz grueso, uniforme y con un corte limpio, por lo que no deslumbra a otros usuarios de la carretera pero aún proporciona una visibilidad óptima en diversas condiciones.

«A través del P730RS, queremos ofrecer una experiencia de conducción nocturna segura y cómoda para todos. A un precio asequible, los conductores pueden disfrutar de una calidad de iluminación equivalente a la de los productos premium», afirmó Markus Hermawan, director ejecutivo de PRO7 Indonesia, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Este producto se puede aplicar a varios tipos de automóviles con faros delanteros de 3 pulgadas, como Grand Innova, VNT y muchos otros modelos. Por un precio de Rp. 3,8 millones, los consumidores obtienen un paquete completo de faros delanteros y antiniebla de alta calidad que son fáciles de instalar.

Según Wildan, director de ventas de PRO7 Indonesia, el P730RS está diseñado para ser fácil de aplicar.

«La instalación generalmente sólo toma de 3 a 4 horas y es plug & play (PNP), por lo que los usuarios no necesitan realizar modificaciones importantes», afirmó.

La colaboración de PRO7 y RANS no solo presenta nuevos productos automotrices, sino que también confirma su compromiso de brindar soluciones de iluminación seguras, modernas y asequibles.