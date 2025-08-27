Llega la secuela de la película de videojuegos

Bienvenido de nuevo a Colina silenciosa. Cinebro y sangriento desagradable han presentado el primer trailer de «Regreso a Silent Hill«La tercera adaptación de funciones de acción en vivo de la franquicia de videojuegos seminal de terror de Konami, y la primera en más de una década.

En las nuevas imágenes, Jeremy Irvine interpreta a James Sunderland mientras se aventura en la ciudad embrujada de Silent Hill y corre a través de pasillos oscuros, un edificio ardiente y lejos de la cabeza de pirámide asesina. Hannah Emily Anderson también aparece en el elenco como Mary Crane.

«Return to Silent Hill» ve al director Christopher Gans regresar a la franquicia, después de dirigir la primera película de «Silent Hill», lanzada en 2006. Una secuela, «Silent Hill: Revelation», fue dirigida por MJ Bassett y lanzada en 2012.

Gans coescribió «Regreso a Silent Hill» con Sandra Vo-Anh y William Josef Schneider. Cinebse ha compartido que la nueva entrada se pretende como «una adaptación fiel del videojuego ‘Silent Hill 2’, que se lanzó de Konami en 2001. Después de convertirse en un clásico del género, se lanzó una nueva versión en 2024.

La franquicia «Silent Hill» se lanzó por primera vez en PlayStation en 1999, generando tres secuelas en los próximos cinco años. Si bien han seguido otras entradas y spin-offs, esa carrera inicial se considera en gran medida entre los jugadores de videojuegos como uno de los logros más emblemáticos y atmosféricos entre los títulos de terror de supervivencia.

«Regreso a Silent Hill» es producido por Victor Hadida de Davis Films, Molly Hassell de Hassell Free Production y David Wulf. La secuela de terror ha establecido un lanzamiento teatral para enero. Mira el nuevo trailer a continuación.