Llega ‘Frankenstein’, el lanzamiento de la transmisión de ESPN

Esa fue la semana que fue para Variedad – como cubierto en el Podcast de «variedad diaria»Organizado por el coeditor en Jefe Cynthia Littleton.

VariedadBrent Lang y Ramin Setoodeh le dijeron a la historia de fondo de la última encarnación de «Frankenstein», con la ayuda de Guillermo del Toro y las estrellas de la revista impresa Jacob Elordi y Oscar Isaac.

Escuchamos de Jake Tapper, Ronny Chieng, Amber Ruffin y Roy Wood Jr. de Variedad y la cumbre de la verdad de Rolling Stone en Nueva York.

Veteranos de la industria Chris McGurk y Jana Winograde se unió al podcast para explicar por qué su nueva empresa con Lloyd Braun, Susan Rover y Ladrillo de Erick Definitivamente no es Quibi.

Jimmy Pitaro explicó lo que está en juego en ESPNEl gran salto hacia adelante hacia la transmisión.

VariedadTatiana Siegel detalló el episodio final de su exploración de la vida y legado de River Phoenix en la última temporada de podcast «Variety Confidential».

Variedad’S Jennifer Maas nos llenó en el valle del sol del biz de videojuegos, el Juego de juegos Reuniendo en Colonia, Alemania.

VariedadBrian Steinberg reveló el número final para la temporada de ventas de anuncios por adelantado de este año: $ 31 mil millones.

Escuchamos de VariedadRebecca Rubin en las «armas» de la taquilla de finales de verano y una mirada a la lista de lanzamiento de otoño.

Variedad Jazz Tangcay exploró 50 años de magia de efectos visuales de Luz industrial y magia.

Y hay más. Aquí están los «Variedad diaria«Episodios para el 18 al 21 de agosto. Se pueden encontrar más episodios aquí en el «Variedad diaria» Mostrar página.

Jueves a agosto. 21

En el episodio de hoy, Hablamos de taquilla con VariedadRebecca Rubin sobre la Semana 2 de «Armas» y un comienzo de Hum para «Nadie 2.» Brian Steinberg tiene la baja sobre el recuento final de las ventas publicitarias iniciales de este año. Y VariedadTatiana Siegel establece la escena que se desarrolló en VariedadLa Conferencia de los Buscadores de la Verdad, incluidos los aspectos más destacados de las sesiones con Jake Tapper, Ronny Chieng, Amber Ruffin, Roy Wood Jr. y más.

Miércoles ago. 20

En el episodio de hoy, las características del segmento de la historia de portada Variedad’S Brent Lang y Ramin Setoodeh detallan los $ 120 millones del director Guillermo del Toro en una nueva visión para «Frankenstein» con la ayuda de Jacob Elordi y Oscar Isaac. VariedadJennifer Maas informa sobre el Valle de los Juegos Sun que está en marcha en Colonia, Alemania. Y Brian Steinberg prepara la escena para el gran envío de ESPN para la aplicación de transmisión que se lanza el 21 de agosto.

Martes agosto. 19

En el episodio de hoy, El CEO de Cinebse, Chris McGurk, y el CEO de MicroCo, Jana Winograde, se unen a la presentadora Cynthia Littleton para discutir su nueva empresa para traer series dramáticas súper cortas y de bajo presupuesto a los EE. UU. Responden a la pregunta: ¿Cómo no es esto? Y Variedad El reportero Ethan Shanfeld detalla cómo las herramientas de IA están acelerando la colocación de productos en televisión y cine.

Lunes a agosto. 18

El podcast «Daily Variety» es noticias y análisis diseñados para profesionales de la industria del entretenimiento de los periodistas de Variety. Entregado de lunes a jueves al mediodía Pt. Haga clic aquí para suscribirse. Haga clic aquí para suscribirse a los podcasts de variedades de canal de YouTube. «Daily Variety» regresará el 2 de septiembre con nuevos episodios.

(En la foto: Amber Ruffin y Roy Wood Jr. en Variedad y la cumbre de los buscadores de la verdad de Rolling Stone el 14 de agosto en Nueva York).