Llanto de la esposa del entrenador del Valencia que desapareció ahogándose en Labuan Bajo durante la oración grupal

Manggarai Occidental, VIVA – Diócesis Labuán Bajo Celebrada en West Manggarai y East Nusa Tenggara (NTT) oración juntos en una acción de 1000 velas la noche del viernes 2 de enero de 2026, en los terrenos de Marina Waterfront.

El padre Hermen Sanusi, jefe de Catequesis de la diócesis de Labuan Bajo, afirmó que rezar el rosario y encender 1.000 velas fue una expresión de empatía por las familias de las víctimas españolas en el incidente del hundimiento del barco turístico KM Putri Sakinah en aguas de la isla de Padar y de apoyo moral al equipo SAR.

Desde hace ocho días, el equipo conjunto SAR lucha entre las agitadas aguas de la isla de Padar para buscar al entrenador español de fútbol femenino del Valencia CF, Martín Carerras, y a sus dos hijos, desaparecidos desde el viernes 26 de diciembre de 2025 por la tarde.

«Las oraciones y las 1.000 velas tienen como objetivo dar fuerza a las familias de las víctimas para superar este momento difícil, así como orar por el equipo SAR que está trabajando arduamente para buscar a las víctimas. Todos sabemos que el trabajo del equipo SAR es muy peligroso. Que Dios muestre su poder en esta noble misión para que todas las víctimas puedan ser encontradas», dijo el padre Hermen Sanusi.

Oraciones conjuntas por el incidente del barco turístico que se hundió en Labuan Bajo

El evento de oración conjunto que comenzó a las 19.00 horas WITA fue dirigido por varios sacerdotes y monjas, quienes junto con cientos de católicos cantaron canciones devocionales a Nuestra Señora.

En una ubicación conectada con el puerto deportivo de Labuan Bajo. En el acto también estuvo presente Mar Martínez Ortuño, esposa de Martín Fernando, quien sobrevivió a la tragedia. Acompañado por su familia de España, Mar se arrodilló, con el rostro casi tocando el suelo, y de vez en cuando gritaba entre la congregación que oraba fervientemente. Después de la oración, recibió muchos abrazos y palabras de aliento de los fieles católicos. Mar también saludó a los niños que participaron en el rezo del rosario.

Anteriormente, la Diócesis de Labuan Bajo había enviado una carta solicitando al Jefe de KSOP Clase III Labuan Bajo utilizar el paseo marítimo para actividades de oración conjuntas.

«A través de esta carta, solicitamos permiso al jefe de KSOP para utilizar Water Front City para el rezo conjunto del Rosario y el encendido de mil velas. Esta actividad tiene como objetivo apoyar a los equipos SAR y KSOP y brindar apoyo a las familias de las víctimas del hundimiento del barco Princess Sakinah», se lee en la carta firmada por Vikjen RD. Rikardus Manggu y el presidente de la Comisión de Catequesis, padre Hermen Sanusi.